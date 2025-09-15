Πρεμιέρα με εντάσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό» στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού.

Το προεδρείο τους εξέλεξαν τα 31 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας ξεκινάνε μεθαύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής εξελέγησαν ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 θετικές ψήφους (πρόεδρος), η βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους (αντιπρόεδρος), και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη με 17 ψήφους (γραμματέας).

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Αντιπολίτευσης για την εκλογή διακομματικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής προεδρείων των Διαρκών Επιτροπών.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό», πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού, ο οποίος υπερψήφισε για πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νικολακόπουλο. Ο ίδιος, δικαιολογώντας την ψήφο του, ανέφερε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να έχει δικό της πρόεδρο στην Εξεταστική ωστόσο, όπως είπε, τα άλλα δύο μέλη θα έπρεπε να είναι από την Αντιπολίτευση.

Της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προήδρευσε ο α' αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος αντικατέστησε -για τυπικούς λόγους- τον πρόεδρο του Σώματος της Ολομέλειας Νικήτα Κακλαμάνη που είχε την ονομαστική του εορτή.

Η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρα «άπλετο φως» σε μια υπόθεση που ταλανίζει χώρα εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε σε δήλωσή του, μετά την εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως είπε, «η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη ΝΔ αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Σχολιάζοντας προηγούμενη, σχετική δήλωση της βουλευτού αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένας Αποστολάκη, είπε ότι στην επιτροπή θα αποκαλυφθούν και ευθύνες ΠΑΣΟΚ στο θέμα των επιδοτήσεων.

Στη δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη είχε πει ότι μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. «Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη.

Εξάλλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος, η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».