Το «σπρώξιμο» στον Δένδια για τη διαδοχή Μητσοτάκη και η «σημιτική» επιστροφή του Ανδρουλάκη

Ένας παλιός κανόνας των μίντια, που συχνά χρησιμοποιούν οι εκδότες, λέει πως «αν θες να σπρώξεις ένα σενάριο, κάνε μια δημοσκόπηση με τις κατάλληλες ερωτήσεις».

Η δημοσκόπηση λοιπόν της GPO για τα «Παραπολιτικά» έδειξε ποιο ακριβώς σενάριο απεργάζονται ορισμένοι κύκλοι μέσα και γύρω από την κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Παρά το γεγονός πως λίγες μέρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να γίνει «αλλαγή εν κινήσει» στην ηγεσία της ΝΔ, οι πολίτες ρωτήθηκαν το εξής: «Σε περίπτωση που ο Κ. Μητσοτάκης αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ, ποιον από τους παρακάτω θεωρείτε καταλληλότερο για να αναλάβει τη θέση του Προέδρου»;

Τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στους ψηφοφόρους της ΝΔ ο Νίκος Δένδιας ήρθε μακράν πρώτος, λαμβάνοντας 37% και 48,7% αντίστοιχα.

«Ουδείς αναντικατάστατος»

Η ίδια η ερώτηση και η χρονική συγκυρία στην οποία αυτή τέθηκε δείχνουν πως κάποια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν να παραμείνει ενεργή η σχετική συζήτηση για διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και να του στείλουν μήνυμα πως δεν είναι αναντικατάστατος.

Άλλωστε, όταν το σενάριο κυκλοφορεί, οι κάθε λογής παίκτες λαμβάνουν θέση στη σκακιέρα. Κάποιοι προσεγγίζουν τον έναν ισχυρό «δελφίνο», άλλοι οχυρώνονται πίσω από τη νυν ηγεσία κι άλλοι αναζητούν «τρίτο δρόμο» και οργανώνονται για την επόμενη μέρα.

