Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης και οι επόμενες κινήσεις: Συνεδριάζει σήμερα στη Βουλή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Να επενδύσει σε μια θετική ατζέντα θέλει το Μαξίμου, δίνοντας έμφαση σε όσα ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από δέκα μέρες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού υπάρχει μια αύξηση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως υπάρχει «γαλάζιος» εφησυχασμός. Άλλωστε η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από δύσκολα θέματα (για παράδειγμα οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πορεία των τιμών κ.α.) και είναι δεδομένο πως το pressing της αντιπολίτευσης θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στην Βουλή όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (θα γίνει η εκλογή προεδρείου). Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι είχαν οδηγήσει σε υποχώρηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας (στις μετρήσεις εκείνης της περιόδου) και σε μία θυελλώδη συνεδρίαση στο τέλους Ιουλίου στη Βουλή (καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν να γίνει προανακριτική).

Στο «μέτωπο» του ΟΠΕΚΕΠΕ από το κυβερνόν κόμμα σημειώνουν πως θα γίνουν όλες οι αναγκαίες κινήσεις για να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση, ενώ δεν περνάνε απαρατήρητα τα δημοσκοπικά … μηνύματα. Σύμφωνα με μέτρηση της GPO ένας στους δύο ερωτηθέντες εκτιμά πως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρξει συγκάλυψη, το 35,6% λέει πως «θα τιμωρηθούν κάποιοι άλλα όχι πολιτικά πρόσωπα» ενώ μόλις το 12,7% απαντά πως «θα υπάρξει πλήρη διαλεύκανση».

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ αναμένουν πως θα υπάρξει και νέα επίθεση της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - μένει να φανεί και ποια στοιχεία θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα - και ετοιμάζονται να απαντήσουν στα πυρά. Οι «γαλάζιοι» βέβαια δεν θέλουν να οδηγηθούν σε μετωπική σύγκρουση, καθώς σε μια σειρά θεμάτων στόχος είναι να αναζητηθούν ευρύτερες συναινέσεις και να μην κοπούν εντελώς οι γέφυρες επικοινωνίας.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν άλλωστε πως στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να μην οχυρωθεί πίσω από μία σκληρή πολιτική αντιπαράθεσης. Προσθέτουν πως η ΝΔ είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη και θεωρεί πολιτικό καθήκον να κάνει την πρώτη καλή κίνηση για συναινέσεις, διατυπώνοντας την πρόταση για συνεννόηση σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο.

Η τριπλή στρατηγική της κυβέρνησης

Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα βάζει σταδιακά σε εφαρμογή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ, με το βλέμμα στραμμένο στη μεσαία τάξη. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναγνωρίζουν πως η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών και επομένως η κυριότερη μάχη θα δοθεί στο πεδίο της οικονομίας.

Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα μέτρα για το 2026, τα περιέγραψε «ως μια μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό. Για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο αυτάρκη, με όλους, για όλους». Μάλιστα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ μίλησε για μια μεταρρύθμιση «που επιστρέφει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αλλά και της μεσαίας τάξης, τους καρπούς των συλλογικών μας προσπαθειών από το 2019 έως σήμερα, χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική μας ισορροπία».

Στο «μέτωπο» της οικονομίας το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα ακολουθήσει μια στρατηγική που θα είναι εστιασμένη σε τρία σημεία: Πρώτον θα τονίζει πως οι πολίτες θα δουν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής στην τσέπη τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα μέτρα. Δεύτερον θα υπογραμμίζει πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία. Τρίτον θα συνεχιστούν τα πυρά προς την αντιπολίτευση, την οποία οι «γαλάζιοι» κατηγορούν πως καταθέτει ακοστολόγητες προτάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας αναφορά στα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα ». Μάλιστα επεσήμανε «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε».

Πηγή: ethnos.gr