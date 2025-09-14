Χρυσοχοΐδης: «Η αστυνομία εργάζεται αδιάκοπα για την ασφάλεια όλων των πολιτών»

«Η αστυνομία συνεχίζει αδιάκοπα να εργάζεται για την ασφάλεια όλων των πολιτών», τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα συγχαρητήρια που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Όλες αυτές οι επιτυχίες αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και τους αξίζουν συγχαρητήρια», έγραψε ο πρωθυπουργός, ενώ αναφορά γίνεται για τις αστυνομικές υπηρεσίες που «έφεραν στο φως μεγάλες υποθέσεις όπως η εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθρεμπορίας πετρελαίου και η προστασία των ανηλίκων από βία και εθισμούς».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει στην ανάρτησή του πως η αστυνομία συνεχίζει αδιάκοπα να εργάζεται για την ασφάλεια όλων των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Η ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Ο Πρωθυπουργός, Kyriakos Mitsotakis, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, κάνει αναφορά στις επιτυχίες και συγχαίρει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία δουλεύει μεθοδικά και αποτελεσματικά, τόσο όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας πετρελαίου, αλλά και του εγκληματικού δικτύου στην Κρήτη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη συνολική μας προσπάθεια για την προστασία των ανηλίκων από τη βία και τους εθισμούς, στο αλκοόλ, τα καπνικά προϊόντα και το διαδίκτυο. Με την πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ανηλίκων, δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε όσους θέτουν τα παιδιά μας σε κίνδυνο».

