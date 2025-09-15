Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… 15-09-2025 12:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εκπλήξεις μετά τη ΔΕΘ... Το τελευταίο διάστημα ακούγονται πάρα πολλά για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και την... κατρακύλα της. Τι ισχύει, όμως; Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο instanews.gr Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… instanews.gr Δεν ξεχνιέται: Δώρα Παντέλη, υποκλινόμαστε… (pics) dailymedia.gr Αν είχαν χάσει το μετάλλιο, εσύ θα τους έκραζες; menshouse.gr Δεν του έκανε για αντι-Γερεμέγιεφ menshouse.gr Κόουτς αυτό δεν το ‘χε κάνει ούτε ο Αλόνσο menshouse.gr Tσάρλι Κερκ: Το ασύλληπτο ποσό-ρεκόρ που μάζεψαν οι φαν για τη χήρα του δολοφονημένου ακροδεξιού instanews.gr Παρατηρήσατε κι εσείς τι συνέβη με τον Κίναν Έβανς στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό; menshouse.gr Ενός κακού μύρια έπονται: «Στα βράχια» η εκπομπή που ήταν το προσωπικό όραμα του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… SHARE