Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία…

Εκπλήξεις μετά τη ΔΕΘ...

Το τελευταίο διάστημα ακούγονται πάρα πολλά για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και την... κατρακύλα της.

Τι ισχύει, όμως;

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο instanews.gr