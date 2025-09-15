MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία…

0
Εκπλήξεις μετά τη ΔΕΘ...

Το τελευταίο διάστημα ακούγονται πάρα πολλά για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και την... κατρακύλα της. 

Τι ισχύει, όμως; 

Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο instanews.gr 

Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία…