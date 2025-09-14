ΔΕΘ 2025 - Ανδρουλάκης: «Στόχος μας η νίκη έστω και με μία ψήφο στις επόμενες εκλογές»

Η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, έστω και με μία ψήφο διαφορά, είναι ο στόχος της ηγεσίας του για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Κατά τον κ. Ανδρουλάκη, σε περίπτωση που ο στόχος αυτός επιτευχθεί, αποτελεί δέσμευσή του ότι η χώρα θα ακολουθήσει άλλη πολιτική και στο πλαίσιο αυτής θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Απευθύνομαι στο λαό και λέω ότι νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι νίκη για εσάς. Ας προλάβουμε, πριν να είναι αργά. Οι επόμενες εκλογές αποτελούν κρίσιμη καμπή για τον τόπο», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το πολλών παροχών πρόγραμμα που εξήγγειλε κατά την Σαββατιάτικη ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα, βιώσιμα και δίνουν προοπτική σε όλους.

«Το πρόγραμμά μας δίνει περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση, προκειμένου να αλλάξουμε το κράτος και να ενισχύσουμε τους θεσμούς. Δεν μένει στη θεωρία αλλά έχει μετρήσιμους στόχους. Συγκροτήθηκε με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με άλλο όραμα. Έχει κοινωνικές προτεραιότητες και αντιμετωπίζει τις ανελαστικές δαπάνες. Μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ περνάει η αλλαγή της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σπόνσορες. Μέσα από την πορεία μου το έχω αποδείξει αυτό και άρα μπορώ να συγκρουστώ με αυτούς που βάζουν μπροστά το δικό τους συμφέρον σε βάρος της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση του ethnos.gr για το πόσο απέχει το σημερινό ΠΑΣΟΚ από αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη, αφού, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της τελευταίας εξαετίας αλλά και τις δημοσκοπήσεις, η κοινωνία φαίνεται να πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, έχει προσφέρει πολλά στο λαό και η ιστορία του είναι μία και ενιαία. Περάσαμε πολύ δύσκολα, ήρθε μία εποχή που όλοι θεωρούσατε το ΠΑΣΟΚ παρελθόν. Δώσαμε μεγάλους αγώνες, επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας από τα συμφέροντα. Είμαι αισιόδοξος και υπάρχει σχέδιο ν' αλλάξουμε την Ελλάδα».

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η πολιτική του, αντί να υπερασπιστεί τη μεσαία τάξη, της δημιούργησε τεράστια προβλήματα.

«Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει κράτος υποκλοπών και δεν αφήνει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως στην τραγωδία των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση είναι απολύτως αναξιόπιστη και γι' αυτό θα πρέπει ν' αλλάξει. Θέλει ο πρωθυπουργός με τα συμφέροντα να ελέγχει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Απέναντι σε αυτό μάχεται το ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατά τον ίδιο, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έγιναν εργαλεία πολιτικής, διότι το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια και επιστρέφει ένα μικρό μέρος στους πολίτες. «Η αγορά είναι ασύδοτη, αφού δεν υπάρχουν κανόνες. Εμείς θα βάλλουμε κανόνες. Θα γίνονται έλεγχοι και θα επιβάλλουμε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Θα υπάρχει Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, για να γνωρίζουν όλοι, ποιος έχει πανάκριβα προϊόντα», σημείωσε.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «έχω αποδείξει ότι στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μέσα στη Βουλή, για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πέτυχε η κυβέρνηση, το πέτυχε με διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα. Δύναμή μας είναι ο κόσμος, οι απλοί πολίτες. Όλα στο φως, τίποτα στο παρασκήνιο. Το κόμμα που έφερε τη χρεωκοπία στην Ελλάδα, είναι ανέκδοτο να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, που θυσιάστηκε, για να μπει η χώρα στο ευρώ, θα την οδηγήσει στα μνημόνια. Για πόση αλαζονεία και πόση αμετροέπεια μιλάμε», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για το φημολογούμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα διευκολύνουμε τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει ατζέντα. Ο καθένας ας κάνει, ό,τι πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και δεν φοβάται τίποτα».

Για το ζήτημα που προέκυψε με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «περιμένω από τη Δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη. Αλλά τα έχω δει όλα από τον κ. Μητσοτάκη και δεν θα με εκπλήξει τίποτα. Οι στενότεροι του συνεργάτες έχουν γίνει πρωταγωνιστές σε μεγάλα σκάνδαλα. Θα πάρουμε μέτρα, ώστε τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση οι δικαστικοί να μην μπορούν να πάρουν πολιτική θέση, για να μην γίνονται παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη».

Μπίζνες για λίγους έγινε το ζήτημα της στέγασης, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με βάση την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό, όπως είπε, θα περιοριστεί η golden visa.

«Μέσα από έναν ενιαίο φορέα πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά τη δημόσια ακίνητη περιουσία και να κατασκευάσουμε κατοικίες, οι οποίες θα νοικιάζονται φτηνά. Παράλληλα, θα παγώσουμε τη golden visa, γιατί δεν υπάρχει προσφορά και θα δημιουργήσουμε σε δήμους ζώνες πίεσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να πάμε στη μακροχρόνια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για το θέμα της συνεργασίας με τη Chevron για την εξόρυξη υδρογονανθράκων ανέφερε ότι πρόκειται για ουσιαστικό βήμα, «το οποίο θα αξιολογήσουμε, διότι πρέπει να έχει ουσιαστικό όφελος για τη χώρα μας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης, είπε ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φοβάται να κάνει πράξη αυτό το μέτρο, γιατί δεν θέλουν να πειράξουν τα ολιγοπώλια. Εμείς θα φροντίσουμε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στην τιμή».

Για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είπε ότι «τα δημόσια πανεπιστήμια είναι οι πυλώνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά δεν αρνούμαστε τι συμβαίνει σήμερα στα ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του να υπάρχουν και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία να είναι λίγα, με campus και έρευνα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι απέναντι στα κολέγια που ονομάστηκαν ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Παράλληλα, μιλώντας για τη ΔΕΗ, είπε ότι «με το ποσοστό που κατέχει το κράτος, έχει δυνατότητα να παρέμβει, αλλά δεν το κάνει η κυβέρνηση, γιατί θέλει να αποτελεί πακέτο για golden boys. Εμείς επιλέγουμε να παρέμβουμε στη ΔΕΗ».

Για ενιαίο αμυντικό δόγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το οποίο θα περιφρουρούνται τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, έκανε λόγο ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να είναι μέλος της νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής άμυνας. Είδαμε τα χαΐρια μας στο ΝΑΤΟ… Ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική σημαίνει ότι στη νοτιοανατολική Μεσόγειο Ελλάδα και Κύπρος θα είναι πρωταγωνιστές. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται ερήμην μας. Είναι πρωτοφανής η διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και αυτό βαρύνει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Για την εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να αποφασίζουμε ανάλογα με τα δεδομένα κάθε εποχής με βάση το συμφέρον της πατρίδας και να μην κάνουμε διεθνείς δημόσιες σχέσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Να απολογηθεί για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, ανέφερε για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως καυτηριάζει το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, έτσι καταδικάζει και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους. Σημείωσε ακόμα ότι πρέπει να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, για να πάψει να υπάρχει στην περιοχή εθνικισμός και τρομοκρατία. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι, μόλις τελειώσει ο πόλεμος, ο Νετανιάχου θα έχει να απολογηθεί και στο λαό του για τη σφαγή.

Τέλος, για το μεταναστευτικό σημείωσε ότι «υπάρχει η επιλογή της πολιτικής που θέλει νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι θα έρχονται με τις γνώσεις τους και θα μπορούν να έχουν μαθητεία και ενσωμάτωση. Η πολιτική του 2015 και η σημερινή ουσιαστικά αρνούνται το πρόβλημα».

