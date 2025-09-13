Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία του μετρό: «Θέλουμε να γυρίζετε στο σπίτι σας με ασφάλεια»

Από σήμερα ξεκινά η 24ωρη λειτουργία σε μετρό, λεωφορεία και τραμ για το Σαββατοκύριακο και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία νέα ανάρτηση στο TikTok για το μέτρο αυτό.

Όπως τονίζει, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παραμείνει η Αθήνα μία πόλη «που ζει, που διασκεδάζει αλλά είναι και μία πόλη που κινείται με ασφάλεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κάτι αλλάζει. Από αυτό το Σάββατο, μετρό λεωφορεία και τραμ, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. Όσοι βγείτε να περάσετε καλά και να θυμάστε τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι με ασφάλεια. Τον Ιούλιο κάναμε τη δοκιμαστική λειτουργία. Επικυρώθηκαν 45.000 εισιτήρια. Και τώρα το κάνουμε μόνιμα. Ο στόχος είναι σαφής. Θελουμε να γυρίζετε στο σπίτι σας με ασφάλεια, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία, δεν θέλουμε να παίρνετε το αυτοκίνητο, ειδικά όταν έχετε πιεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει, που διασκεδάζει αλλά είναι και μία πόλη που κινείται με ασφάλεια».

Ακόμη, ευχαριστεί τους εργαζόμενους για τη στήριξη την προσπάθεια αυτή.

