Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ - Διψήφια η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», το 32,9% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ενώ το 35,4% κρίνει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η πλειονότητα, ωστόσο, αξιολογεί τα μέτρα αρνητικά.
Πρόθεση ψήφου: Με 13,6 μονάδες προηγείται η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην
Αναλυτικά στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν:
Νέα Δημοκρατία: 24,8%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΚΚΕ: 8,1%
Νίκη: 1,8%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΜέΡΑ25: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Άλλο: 4,1%
Λευκό, άκυρο: 1,7%
Αναποφάσιστοι: 18,3%
Εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 15,4 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ.
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΠΑΣΟΚ: 14,3%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
Ελληνική Λύση: 11,1%
ΚΚΕ: 10,4%
Νίκη: 2,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 1,8%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
Άλλο: 5,1%
Πηγή: cnn.gr