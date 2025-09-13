Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση για τη ΝΔ μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ - Διψήφια η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Βελτίωση κάποιων δημοσκοπικών μεγεθών καταγράφει δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», το 32,9% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ενώ το 35,4% κρίνει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η πλειονότητα, ωστόσο, αξιολογεί τα μέτρα αρνητικά.

Πρόθεση ψήφου: Με 13,6 μονάδες προηγείται η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην

Αναλυτικά στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%



Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 15,4 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%

Πηγή: cnn.gr