Άδωνις Γεωργιάδης: Ποιος είναι ο άνδρας που απειλούσε τον υπουργό Υγείας μέσω Facebook – 52χρονος πατέρας δυο παιδιών

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Live News για τον 52χρονο που απειλούσε διαδικτυακά τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αποκάλυψε σήμερα (12.09.2025) μέσα από την εκπομπή του Mega ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, την υπόθεση αρχικά χειρίστηκε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη συνέχεια η τοπική ασφάλεια Ημαθίας.

Πρόκειται για έναν άνδρα 52 ετών που μένει σε χωριό κοντά στη Νάουσα και εργάζεται ως μηχανικός σε εργοστάσιο.

Ο 52χρονος, που εκτόξευσε απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, έχει δύο παιδιά και όλα δείχνουν πως δεν έχει ποινικό μητρώο, ενώ δεν φαίνεται να συμμετείχε σε πολιτικές κινητοποιήσεις.

Από το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνεται πως είχε κάνει επιθετικά σχόλια και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα κι άλλων κομμάτων, όχι μόνο της κυβέρνησης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε στην υποβολή μήνυσης για τον διαδικτυακό .

Την κίνησή του έκανε γνωστή από τα κοινωνικά δίκτυα, προφανώς για να συνετίσει όσους θα επιλέξουν ανάλογο δρόμο, αναρτώντας το δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται:

«Συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός για αδικήματα μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου. Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του».

O ίδιος ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μήνυση δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα.

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναρτήσεις μίσους

Αυτή είναι η ανάρτηση που κινητοποίησε τον Υπουργό:

«Υπουργός υγείας στο Νεπάλ! Άδωνι Γεωργιάδη εσένα όχι μόνο θα σε ξεβρακώσουμε αλλά θα βάλουμε και δέκα Σομαλούς πειρατές να σε ξεσκίσουν την … ρε … με κουστούμι!».

Και δεν είναι μόνο αυτή η ανάρτηση του χρήστη του facebook που στάζει μίσος κατά του υπουργού. Σε άλλη ανάρτηση πάλι κατά του Άδωνι Γεωργιάδη γράφει:

«Και αφού βρε γ… λ… σε υποδέχονται συνέχεια με λουλούδια γιατί σέρνεις μαζί σου 40 ματαζτήδες και 40 ασφαλίτες; Ποιους νομίζεις ότι δουλεύεις ρε β… του Καρατζαφέρη; Μας πάτε καρφί για Νεπάλ!».

Και για να τριτώσει το κακό και άλλη μια ανάρτηση πάλι κατά του Άδωνι Γεωργιάδη πάλι από τον ίδιο χρήστη:

«Άδωνι Γεωργιάδη τον πρώτο που θα καθαρίσω θα είσαι εσύ ρε ελεεινό παράσιτο αν συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα μας».

Με ακροδεξιό προφίλ

Ο χρήστης του Facebook που συνελήφθη για τις απειλές κατά του υπουργού έχει όμως και άλλες αναρτήσεις. Το προφίλ του έχει αντιεμβολιαστικό και ακροδεξιό περιεχόμενο.

Αίσθηση προκαλεί το πως η πλατφόρμα Facebook επιτρέπει να διακινούνται τέτοιες αναρτήσεις.

Πηγή: newsit.gr