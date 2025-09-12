Ο εμφύλιος των δημοσκόπων και τα απογοητευτικά μαντάτα που στέλνουν οι πολίτες για τη ΔΕΘ

H ΝΔ στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll εμφανίζεται να έχει στην πρόθεση ψήφου 22,6% και με τις αναγωγές (στον πληθυντικό) καταλήγει με ένα δημοσκοπικό ποσοστό πολύ μεγαλύτερο που ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 30%.

Μαθαίνω ότι στους κόλπους των δημοσκόπων έχει προκύψει σοβαρή διαφωνία αναφορικά με την επιστημονική τακτική που θα ακολουθούν από εδώ και πέρα. Η διαφωνία, που εκφράστηκε όπως μαθαίνω και σε μεταξύ τους συναντήσεις, αφορά την μέθοδο για την αναγωγή. Ορισμένοι, οι πιο φιλικοί προς το Μαξίμου, λένε πως πρέπει να χρησιμοποιείται ως σημείο αναγωγής η εκλογική αναμέτρηση του 2023, όταν η ΝΔ στις εθνικές κάλπες πήρε 41%.

Οι άλλοι λένε πως το πολιτικό σκηνικό και η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών έχει αλλάξει γι αυτό και πρέπει η αναγωγή να γίνεται με βάση τις ευρωεκλογές του 2024, όταν η ΝΔ έχασε 13 Μονάδες και περιορίστηκε στο 28%.

Καταλαβαίνετε κι εσείς πως όσοι θέλουν την αναγωγή με βάση το '23 βγάζουν την ΝΔ να «τσιμπά» πολύ περισσότερο.

