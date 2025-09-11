Μαρινάκης: «Έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους που πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας»

Σε οικονομικά θέματα, και συγκεκριμένα στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και στο ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και σε άλλες περιοχές εκτός από τα ακριτικά νησιά, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ μίλησε και για την υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας και όχι μόνο, αλλά επειδή αναφερθήκατε σε αυτούς. Οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες, έχουν πολύ σημαντικά οφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και έχουν κάθε λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ζητάνε περισσότερα, γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δεδομένο έναν μισθό, πρέπει να πληρώνει μια σειρά από έξοδα και σε μια χώρα που για πολλές δεκαετίες είχε “ποινικοποιήσει” μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση, χρωστάμε ως κράτος πολλά περισσότερα».

«Νομίζω, ότι λόγω και της δικής μου ιδιότητας και όπως και εκατοντάδων άλλων, χιλιάδων πολιτών, που είναι σε αυτή την κατηγορία, αξίζει λίγο να απαντήσουμε σε μια σειρά από αιτιάσεις που έχουμε ακούσει και από την αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση αυτή “έχει γυρίσει την πλάτη της στους ελεύθερους επαγγελματίες”. Σπεύδω, εισαγωγικώς, να πω, ότι προφανώς υπάρχουν αποφάσεις, οι οποίες είχαν πολιτικό κόστος, στο πλαίσιο της ανάγκης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η οποία έχει φέρει έσοδα στο κράτος και είναι μια πολιτική που θα συνεχίσουμε και για την οποία, όμως, προσπαθούμε και βάζουμε φίλτρα για να μειώσουμε, όσο το δυνατόν να “εξαφανίσουμε”, τις αδικίες. Θέλω να σας πω, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει με έναν ελεύθερο επαγγελματία», είπε ο κ. Μαρινάκης και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα λέγοντας:

«Ας πούμε, ότι τα φορολογητέα έσοδα είναι 15.000 ευρώ. Το 2019, από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 10.000 ευρώ, για αυτές δηλαδή τις πρώτες 10.000 ευρώ, είχε φορολογικό συντελεστή 22%. Άρα πλήρωνε περίπου 2.200 ευρώ. Αυτό το 22% έχει γίνει -όχι τώρα- έχει γίνει από την πρώτη τετραετία 9%. Άρα είναι 900 ευρώ (από 22% έγινε 9%), κέρδος περίπου 1.300 ευρώ στον φόρο, 1.300 ευρώ λιγότερα. Από τις 10.000 μέχρι τις 15.000 ευρώ, έστω ότι είναι 15.000 ευρώ το ποσό, το οποίο φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν 29% ο φόρος σε αυτή την κλίμακα. Αν είναι μέχρι 30 ετών έχει πάει 9%. Άρα από 1.450 ευρώ που θα πλήρωνε φόρο γι’ αυτά τα 5.000 από τα 10.000 στα 15.000 ευρώ, τώρα θα πληρώσει ένας νέος, ας πούμε, δικηγόρος, μηχανικός λογιστής, 450 ευρώ, άρα θα γλιτώσει άλλα 1.000 ευρώ φόρο, ενώ, αν είναι πάνω από 30 ετών, από το 29% έχει πάει στο 20%, ήταν 22% -το πήγαμε πιο κάτω 20%- και αν έχει και ένα παιδί 18% και πάει λέγοντας. Άρα, ήδη, είμαστε 2.300 ευρώ κάτω φόρο.

Μετά την πρώτη 5ετία, ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε και τέλος επιτηδεύματος, 650 ευρώ, έφυγε και το τέλος επιτηδεύματος, μείον 650 ευρώ, λοιπόν, σε σχέση με το τί θα πλήρωνε το 2019. Και κάτι ακόμα, η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία κατ’ ελάχιστον ήταν 2%, όπου ας πούμε ότι είναι κάπου στα 300 ευρώ με ένα τέτοιο εισόδημα, άρα άλλα 300 ευρώ λιγότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν είναι κάτω από 30 ετών ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή είναι πάνω από 30 ετών και έχει ένα ή δύο παιδιά, γλιτώνει από 2.000 έως 3.000 ευρώ σε σχέση με τον φόρο που πλήρωνε πριν από 6 χρόνια, πριν δηλαδή αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όλο αυτό δεν αναφέρω και το νόμο Κατρούγκαλου, όπου για κάθε παραπάνω ευρώ που έβγαζες, πλήρωνες σαν έναν άλλο φόρο και τις ασφαλιστικές σου εισφορές, ενώ θα έπαιρνες την ίδια σύνταξη, ασχέτως με το πόσες εισφορές έδινες. Δεν το βάζω αυτό στη συζήτηση. Σας μιλάω μόνο για τους φορολογικούς συντελεστές. Άρα τους φόρους που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας».

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ και σε άλλες περιοχές εκτός από τα ακριτικά νησιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «πρώτα με το καλό να ψηφιστούν, που θα ψηφιστούν, να εφαρμοστούν, να τα καταλάβει ο κόσμος στη ζωή του, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τι σημαίνει δηλαδή για το κάθε νοικοκυριό που κάνει έναν πολύ σημαντικό και κρίσιμο για τη ζωή των ανθρώπων προγραμματισμό και μετά να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο». «Κάθε φορά που προκύπτει η δυνατότητα να δώσουμε έστω και ένα ευρώ από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, εμείς θα κοιτάμε να το επιστρέφουμε με δίκιο τρόπο και με τη λογική των φοροελαφρύνσεων. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 80 πλέον φορολογικούς συντελεστές. Δεν είναι ένας αριθμός το 80. Είναι μια συνειδητή πολιτική κόντρα σε μια λογική δεκαετιών στην Ελλάδα, όπου έμπαινε ένας φόρος μετά τον άλλον. Είναι απολύτως συνεπές στην ιδεολογία μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» πρόσθεσε.

«Έχουμε μειώσει και έμμεσους φόρους, και τους 22 έμμεσους φόρους μέχρι και τώρα και την περαιτέρω μείωση την οποία εξήγησε ο πρωθυπουργός για τα νησιά. Μπορούσαμε σε αυτές τις περιοχές, πρώτον γιατί μας δίνει τη δυνατότητα μιας έκπτωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις νησιωτικές περιοχές και γιατί αυτό μπορούσε να αντέξει ο προϋπολογισμός, δηλαδή τα δημοσιονομικά περιθώρια που είχαμε. 1,7 δισ., που έπρεπε να τα μοιράσουμε με ένα όσο δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. Προφανώς δεν είμαστε επί της αρχής κατά, εφόσον το έχουμε κάνει αρκετές φορές, στο να μειωθούν και άλλοι έμμεσοι φόροι. Όμως προτεραιοποιήσαμε τις μειώσεις κατά κανόνα άμεσων φόρων με τον πιο σημαντικό που είναι ο φόρος εισοδήματος», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίσης σημείωσε ότι η μείωση του έμμεσου φόρου δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στον καταναλωτή και έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. «Κάθε μονάδα ΦΠΑ είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ αν, για παράδειγμα, ρίξουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα μόνο από το 13% στο 6%, τότε και αυτό είναι κάτι παραπάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος. Άρα πρακτικά πάνω από το μισό πακέτο της ΔΕΘ. Αλλά κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι στην Ισπανία, που έγινε ένας μηδενισμός του ΦΠΑ στο τρόφιμα, από το 4% πήγε στο 0%, οδήγησε στο τέλος της ημέρας σε επαναφορά του ΦΠΑ στην προηγούμενη τιμή του και περαιτέρω αύξηση των τιμών. Στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι ακόμα και αν μειωνόταν ο ΦΠΑ, βρίσκαμε τα λεφτά, παράδειγμα στα τρόφιμα έναντι των άλλων μέτρων, δεν θα παίρναμε τα υπόλοιπα μέτρα, δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα» είπε.

«Δεν θα είχαμε στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» τόνισε και συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «εμείς κάναμε λοιπόν μειώσεις του φόρου εισοδήματος για όλους, αλλά δώσαμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, σε αυτούς οι οποίοι περνάνε δύσκολα και στις οικογένειες με παιδιά. Και είχαμε και μια πρόβλεψη για το 40- 60 χιλιάδες ευρώ που πήγε και αυτό από το 44 με 39%. Άρα με τις μειώσεις των άμεσων φόρων μπορείς να κάνεις και πιο στοχευμένη πολιτική σε αυτούς που θεωρείς ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι συνειδητά προτεραιοποιήθηκαν οι μειώσεις άμεσων φόρων, χωρίς να σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι αντίθετη στις μειώσεις των άμεσων φόρων, γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα.

Ερωτηθείς για την οδηγία της ΕΕ για την μείωση του ΦΠΑ ανέφερε: «δεν ισχύει αυτό που λένε οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενσωματώθηκε εν μέρει μια οδηγία. Το σκέλος της οδηγίας, το οποίο ήταν υποχρεωτικό να ενσωματωθεί, ενσωματώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω, σε συνέχεια της απάντησης που έδωσα στους συναδέλφους σας, και όσων απάντησε το υπουργείο Οικονομικών, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει και πολλούς έμμεσους φόρους. Και δεν είμαστε επί της αρχής αρνητικοί και σε περαιτέρω μειώσεις έμμεσων φόρων, όμως όταν έχουμε συγκεκριμένα έσοδα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την πολιτική μας, προτεραιοποιούμε τη μείωση των άμεσων φόρων για τους λόγους που εξήγησα».

Πηγή: enikos.gr