Δημοσκόπηση Interview: Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα Μητσοτάκη, ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Προβάδισμα 9,9 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, έναντι του ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της διαδικτυακής εφημερίδας Political.

Πρόκειται για την πρώτη μέτρηση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025, με τους πολίτες μη μένουν ικανοποιημένοι από το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο

Στην ερώτηση, «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο», οι πολίτες απαντούν:

Κανένας: 28,9%

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 6,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 5,4%

Στέφανος Κασσελάκης: 4%

Σωκράτης Φάμελλος: 3%

Αλέξης Χαρίτσης: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,8%

Ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ποιον θα επέλεγαν, οι πολίτες απαντούν:

Καρυστιανού: 25%

Τσίπρας: 13%

Σαμαράς: 9%

Παράλληλα, το 50% απαντά πως δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση.

Επιπρόσθετα, το 57% ζητεί πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Πώς κρίνουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ 2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.

Τι δυσκολεύει περισσότερο την καθημερινότητα

Το 37% απαντά πως δυσκολεύεται στις αγορές του στο σούπερ μάρκετ, το 31% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος, το 13% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει κάποια έκτακτη δαπάνη, το 12% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή κοινόχρηστα και το 4% απαντά πως δυσκολεύεται να πληρώσει του λογαριασμούς του τηλεφώνου.

