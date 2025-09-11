Ο ΕΝΦΙΑ στις βραχονησίδες και ο διάβολος που βρίσκεται στις λεπτομέρειες

Μου το είπαν, το τσέκαρα και ισχύει. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους δεν θα ωφελήσει μόνο τους ντόπιους που κατέχουν σε αυτούς την πρώτη κατοικία τους.

Μια από τις κυρίως ωφελημένες θα είναι η Εκκλησία (στη γενική της έννοια), γιατί στις λεπτομέρειες βρίσκεται ο διάβολος.

Όποιος διάβασε την λίστα με τα 12.720 χωριά και οικισμούς που θα εξαιρεθούν το 2027 ολοκληρωτικά από τον ΕΝΦΙΑ, θα παρατήρησε πως σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και πολλά ακατοίκητα νησάκια και βραχονησίδες.



Πολλά από αυτά τα νησάκια ανήκουν σε μονές, Μητροπόλεις, αλλά και ιδιότυπα κληροδοτήματα, αρκετά από τα οποία ενοικιάζονται είτε ως βοσκοτόπια σε κτηνοτρόφους είτε έχουν κάποιες πολύ ήπιες τουριστικές χρήσεις. Από όλα αυτά, τα έσοδα κατευθύνονται τελικά στην Εκκλησία.

Αυτό το πάγιο αίτημα της Εκκλησίας ικανοποίησε η κυβέρνηση, γι αυτό και οι σχέσεις Ιερώνυμου και Κυριάκου Μητσοτάκη περνούν την καλύτερη φάση τους...

