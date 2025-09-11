Σε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ υποβλήθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Πήγε στο Ωνάσειο με οξύ πόνο στο στήθος

Σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ υποβλήθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Η επέμβαση για τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς έγινε στο Ωνάσειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης πήγε στο Ωνάσειο εκτάκτως χθες γιατί ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος. Υποβλήθηκε στις σχετικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων σε στεφανιογραφία, η οποία έδειξε ότι υπήρχε βουλωμένη αρτηρία. Έτσι έγινε και η αγγειοπλαστική για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 45χρονος πολιτικός πιθανότατα θα λάβει εξιτήριο αύριο ή μεθαύριο, με τους θεράποντες ιατρούς, ωστόσο, να είναι ικανοποιημένοι με την επέμβαση και την κατάσταση του οργανισμού του.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ήταν βαρύς καπνιστής, όπως ανέφερε στους γιατρούς, γεγονός που θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό και φυσικά επιβαρυντικό ρόλο στη στεφανιαία νόσο που εμφάνισε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διακοπή του καπνίσματος είναι η πρώτη βασική οδηγία που έχει λάβει, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή.