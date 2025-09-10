MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο κόσμος μίλησε για τα νέα μέτρα: Το αποτέλεσμα της πρώτης δημοσκόπησης μετά τη ΔΕΘ

0
Η φετινή ΔΕΘ αποτέλεσε το βήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που στοχεύουν κυρίως στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Διαβάστε πώς τα αντιμετώπισε ο κόσμος με ένα κλικ στο instanews.gr

 

Ο κόσμος μίλησε για τα νέα μέτρα: Το αποτέλεσμα της πρώτης δημοσκόπησης μετά τη ΔΕΘ