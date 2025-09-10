Ο ενθουσιασμένος Τασούλας και τα «ντιλ» κυβερνητικών παραγόντων με επιχειρηματίες

Κάθε πολιτικός, πόσω μάλλον κάθε πρωθυπουργός, είναι λογικό να θέλει να ακούει καλά λόγια για τις ανακοινώσεις και τις πράξεις του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν πρέπει να έφυγε χτες πολύ ικανοποιημένος από το Προεδρικό Μέγαρο.

Γιατί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, χωρίς ίχνος υπερβολής, τον αποθέωσε για τα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το περασμένο Σάββατο. Και τι δεν του είπε:



Για «μέτρα ανακουφιστικά», για «μεγάλη ικανοποίηση» των κατοίκων στα νησιά, για «επιτυχίες» στην οικονομία που «επιτρέπουν αυτά τα ανοίγματα», για μέτρα που «προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια».

Δεν είχα δει ποτέ Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εμφανίζεται τόσο ενθουσιασμένος, ξεχνώντας τον θεσμικό του ρόλο και λειτουργώντας ως κομματικός αξιωματούχος.

Σας έγραφα χτες πως η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού στην Γαλλία θα αποτελέσει την καλύτερη αφορμή για συζητήσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου στην Ελλάδα. Και επειδή ο Τασούλας δεν μιλάει τυχαία, με τσίγκλησαν τα όσα είπε χτες στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι αυτά που αποθέωναν στον πρωθυπουργό για τα μέτρα που εξήγγειλε, αλλά τα όσα επισήμανε για την «πολιτική σταθερότητα».

