Αλέξης Τσίπρας: «Ακούει το Μαξίμου το καμπανάκι κινδύνου για τους δείκτες ντροπής;» ρωτά σε νέα ανάρτησή του

Νέα παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον απόηχο της ομιλίας που πραγματοποίησε στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», το οποίο διοργάνωσε ο Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται ουσιαστικά στον νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας εκ νέου λόγο για κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση των πολιτών.

Με μήνυμά του το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας ερωτά στην πράξη τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν ακούει το καμπανάκι του κινδύνου ότι είμαστε ουραγοί «στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, στην απονομή της δικαιοσύνης και στην αγοραστική δύναμη».

«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

– 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

– 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

– 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;

Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;

Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».

Πρόκειται για αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist.

Πηγή: newsit.gr