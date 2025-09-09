Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι»: «Μη φοβάστε, φτιάχνουμε καλύτερο ΕΣΥ»

Να μη δίνουν χρήματα «και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως», παροτρύνει τον κόσμο ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, για «φακελάκια» έως και 4.000 ευρώ από ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στην οποία προχώρησε σήμερα (09.09.2025) στο X για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου, προτρέπει τους πολίτες να μη φοβούνται γιατί «φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Ο διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο επίορκος, ζητούσε φακελάκι έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος και περισσότερο τους ασθενείς, μετά το χειρουργείο τους.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Ο άνθρωπος που τον κατήγγειλε- σύμφωνα πάντα με πληροφορίες- πήγε απευθείας στο Τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων και δεν ενημερώθηκε καν η διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τα «VIP treatment» και τις ακριβές και παράνομες «ταρίφες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

