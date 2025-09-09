Τα φιλοκυβερνητικά μέσα και ο ανταγωνισμός στο λιβάνισμα

Η επιστροφή των κυβερνητικών στελεχών μετά το κουραστικό τριήμερο της ΔΕΘ έφερε μια σχετική ηρεμία στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Την περισσότερη δουλειά ανέλαβε χτες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που παρουσίασε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο υπερωρίες «έγραψαν» διάφορα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης που ανταγωνίστηκαν για το ποιο θα γράψει τον μεγαλύτερο πανηγυρικό για τις ανακοινώσεις του Σαββάτου.

«Φορολογική επανάσταση», «η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης», «η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους» είναι μερικοί από τους τίτλους που διάβασα πουρνό – πουρνό.

Βρε παιδιά, κρατήστε μια πισινή. Άλλο να ενημερώνεις τον κόσμο για θετικά μέτρα κι άλλο να υπερβάλεις σε βαθμό που δεν θα σε πιστεύει κανείς.

