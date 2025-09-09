Λυμπεράκη σε Καιρίδη: «Μια και είναι επίκαιρο το μπάσκετ, με το νόμο Πλεύρη άλλοι Αντετοκούνμπο δεν θα υπάρξουν στη χώρα»

Κανείς δεν έχει ξεχάσει πώς έχουν συμπεριφερθεί κατά καιρούς εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής της χώρας στον Γιάννη Αντετοκόνμπο και τα αδέλφια του.

Πήραν την ελληνική ιθαγένεια το 2013 μετά από μεγάλο αγώνα κι αυτό συνέβη αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιδιότητάς τους, την ίδια στιγμή που για άλλους μετανάστες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, ο Γολγοθάς είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Έγιναν, δε, αντικείμενο έμμεσης χλεύης όταν σε πάνελ υπουργοί «ξεχνούσαν» το όνομά τους και τους αποκαλούσαν «Ακετονούμπο».

Το παράδειγμα του Γιάννη, που αυτές τις ημέρες είναι ξανά στην κορυφή της επικαιρότητας λόγω των εμφανίσεών του στο Ευρωμπάσκετ, επικαλέστηκε η Νίκη Λυμπεράκη. Μιλώντας στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη για το δημογραφικό πρόβλημα και τη νόμιμη μετανάστευση, αναρωτήθηκε αν χωρίς μετανάστες μπορεί να λυθεί, σε μια περίοδο «που η κυβέρνησή σας κάνει στροφή στον τραμπισμό».

«Είστε από τους λίγους που είχαν τη γενναιότητα να πουν στη Βουλή ότι λείπουν οι μετανάστες. Και μια και το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, με τον νόμο Πλεύρη, άλλοι Αντετοκούνμπο δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν στη χώρα».

Ο Δημήτρης Καιρίδης απέφυγε με ντρίμπλα το σχόλιο και αρκέστηκε να πει «εμείς είμαστε υπερήφανοι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πάθος με το οποίο αγωνίζεται».