«Πόλεμος» κυβέρνησης - δήμων μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Οι εξαγγελίς του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από φορείς της Αυτοδιοίκησης

Ως μια καλά υπολογισμένη κίνηση περαιτέρω αποδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεντρωτισμού εξουσιών προκειμένου να προχωρήσει η τσιμεντοποίηση των πόλεων με φόντο τον ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) χωρίς... ενοχλητικούς δημάρχους, αντιμετωπίζουν οι αιρετοί τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025 για απόσχιση των Πολεοδομιών από τους δήμους και μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη μεταρρύθμιση με τα φαινόμενα διαφθοράς που είδαν τους τελευταίους μήνες το φως της δημοσιότητας εμφανιζόμενος, πάντως, να αγνοεί ακόμα και τη νομική μορφή του φορέα υποδοχής των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). Εκανε λόγο για μεταφορά τους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. κάτι που έχει πάψει να ισχύει από το 2018 όταν ο φορέας του Ελληνικού Κτηματολογίου μετασχηματίστηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

