ΔΕΘ 2025 - Τα μηνύματα Μητσοτάκη με πολλαπλούς αποδέκτες: Ποια θέματα έκλεισε από τη Θεσσαλονίκη και γιατί μίλησε για τη «σιωπηλή πλειοψηφία»

Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να αφήσει πίσω της το δύσκολο καλοκαίρι και να επανασυνδεθεί με απογοητευμένους ψηφοφόρους του κόμματος. Με ένα πακέτο μέτρων που «κοιτάνε» στη μεσαία τάξη και κλείνοντας τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη μέχρι το 2027.

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως υπάρχει φθορά, ωστόσο παράλληλα τονίζουν την μεγάλη διαφορά που υπάρχει από το δεύτερο κόμμα. Εκτιμούν επομένως πως υπάρχουν τα περιθώρια για να προσεγγίσουν ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Ν.Δ. το 2019 και το 2023 αλλά στην πορεία μπορεί να απογοητεύτηκαν από κινήσεις που έγιναν και μετακινήθηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Είναι χαρακτηρισμό πως ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια «σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών» που - όπως είπε - επιθυμεί μια χώρα η οποία θα προσεγγίζει την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, θα δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά και η οποία θα στέκεται με υπερηφάνεια και με αυτοπεποίθηση στο διεθνές σκηνικό.

Στη χθεσινή συνέντευξή τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη συζήτηση για τρία θέματα: Πρώτων επανέλαβε πως κάλπες θα στηθούν το 2027. Δεύτερον κατέστησε εκ νέου σαφές πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο (βάζοντας τέλος σε σενάρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα). Τρίτον είπε πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής εν κινήσει στην προεδρία της Ν.Δ. και απάντησε «θα αστειεύεστε φαντάζομαι» σε ερώτηση για το εάν θα έδινε δαχτυλίδι διαδοχής για την ηγεσία του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «στην «πολιτική κουζίνα» μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα. Καταλαβαίνω, επίσης, γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, για δικούς τους λόγους, ευρισκόμενα απέναντι στην κυβέρνηση, θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι». Ωστόσο υπογράμμισε «ας είμαστε σοβαροί και ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα» και σημείωσε «ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν τα ευφάνταστα αυτά σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωση τους».

Όσον αφορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης o πρωθυπουργός επέλεξε να μην κάνει ιδιαίτερες αναφορές αν και εξέπεμψε σήμα πως σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων θα αναζητηθούν ευρύτερες συναινέσεις. Για παράδειγμα αναφέρθηκε στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά και σε ζήτημα στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών (αναφερόμενος μάλιστα και σε μια πρόταση που υπήρξε για το θέμα από το ΠΑΣΟΚ).

Να σημειωθεί πάντως πως επέλεξε να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τα σενάρια για τον Αλ. Τσίπρα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» είπε μεταξύ άλλων, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα». Υπενθυμίζεται πως όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ενταθεί τα πυρά κυβερνητικών στελεχών προς τον πρώην πρωθυπουργό, σε μια περίοδο που έχουν πάρει φωτιά τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αλ. Τσίπρα.

Γιατί συζητήθηκε η απάντηση Μητσοτάκη για Σαμάρα και Καραμανλή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση για τους πρώην πρωθυπουργούς Αν. Σαμαρά και Κ. Καραμανλή, καθώς ερμηνεύτηκε ως έμμεσο άνοιγμα. Ειδικότερα για τον κ. Σαμαρά είπε «δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για εμένα τα σκεπάζει όλα».

Παράλληλα σημείωσε πως «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν καλύτερα πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν». Επεσήμανε πως «σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε ταραγμένους καιρούς» και συμπλήρωσε πως «πιστεύω πως τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει»

Το θετικό αφήγημα στην οικονομία

Επιμένει σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία το Μαξίμου και είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός μίλησε για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στην φορολογία εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Στο κυβερνών κόμμα αναγνωρίζουν πως η ακρίβεια ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστιάζουν σε μια σειρά μέτρων που μπαίνουν σε εφαρμογή και επισημαίνουν παράλληλα πως δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν για να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Για να προσθέσει «δεν είμαι όμως και θαυματοποιός και δεν πρόκειται να τινάξω τη μπάνκα στον αέρα για να ικανοποιήσω κάποιες προεκλογικές ματαιόδοξες φιλοδοξίες, γιατί ξέρω ότι θα το βρούμε μπροστά μας την επόμενη ημέρα».

Πηγή: ethnos.gr

