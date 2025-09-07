«Στόχος του Μητσοτάκη η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» - Κριτική Τσίπρα στις εξαγγελίες από ΔΕΘ

Με άνα απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργάνωσε ο Economist, τοποθετήθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας, μοναδικός στόχος του πρωθυπουργού είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία και εκτιμά ότι αυτήν την φορά ο στόχος του δε θα επιτευχθεί.

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.

Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δεν θα επιτευχθεί».

Πηγή: cnn.gr