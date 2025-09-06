Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα - Τα παραδείγματα και ποιοι ωφελούνται

Σε ανάρτηση με αναλυτικούς πίνακες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα οφέλη των πολιτών από αυτά προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου (6/9) με το πέρας της ομιλίας του στο Βελλίδειο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του αναφέρει:

«Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σχέδιο που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Κάτι που σημαίνει αυτόματα και μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε αγρότες και συνταξιούχους. Ιδίως, όμως, στις οικογένειες και τους νέους.

Το σχέδιό μας δρα σε πολλά πεδία. Έχει χρώμα κοινωνικό, αφού αυξάνει το εισόδημα του συνόλου των πολιτών ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Χρώμα δημογραφικό, μεριμνώντας για την οικογένεια. Χρώμα νεανικό, καθώς απαλλάσσει τους νέους από φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αλλά και αναπτυξιακό, γιατί στηρίζει τις πιο παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας. Οι νέες ρυθμίσεις, όμως, έχουν και χρώμα εθνικό, ενδυναμώνοντας όλες τις συνιστώσες της άμυνας της πατρίδας. Πρόκειται για παράλληλες πρωτοβουλίες τις οποίες διατρέχουν δύο νήματα: η κοινωνική δικαιοσύνη και η εθνική ευθύνη.

Σε κοινή τροχιά με τα ζητούμενα της κοινωνίας: οι φόροι μειώνονται δραστικά. Και οι συνταξιούχοι λυτρώνονται από την προσωπική διαφορά.

Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι, ώστε το 2027 να ανατείλει μία νέα τετραετία. Μία τετραετία που θα αγωνιστούμε να αποδειχθεί ακόμη πιο πετυχημένη. Με λιγότερα λάθη και πολύ περισσότερα αποτελέσματα».

Πηγή: cnn.gr