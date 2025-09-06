Φορολογική μεταρρύθμιση: Αναλυτικά, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης

Οπως είπε αναμένεται να ανακουφίσει 4 εκατ. φορολογούμενους.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι μειώνει τον φορολογικό συντελεστή κατά 2 μονάδες και η μείωση των συντελεστών θα μεγαλώνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Η μείωση φορολογικών συντελεστών
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ:
- από το 22% ο συντελεστής μειώνεται στο 18% με ένα παιδί,
- στο 16% με δύο παιδιά,
- στο 9% για τρίτεκνους
- και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους.
Ετσι, το ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:
- με 2 παιδιά 600 ευρώ,
- με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,
- με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος είναι:
- Χωρίς παιδιά 400 ευρώ,
- με 1 παιδί 800 ευρώ,
- με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,
- με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,
- με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για τα εισοδήματα 40.000 - 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
- Μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τους νέους ως 25 ετών
- Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
- Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
- Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
- Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
Πηγή: iefimerida.gr