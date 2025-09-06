Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ: «Μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών 2% - Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών» (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ομιλία του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Το μήνυμα της κυβέρνησης για την 89η ΔΕΘ είναι «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!»

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα εξαγγείλει το πακέτο των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν ενίσχυση των εισοδημάτων, φοροελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα, ενώ θα έχουν σαφή στόχευση στη μεσαία τάξη αλλά και στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Βελλίδειο στις 7:30 συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα. Έξω από το συνεδριακό κέντρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις, ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το κάνω. Είμαι για να μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη. Αυτά έλεγα από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 στην πρώτη μου εμφάνιση τότε ως πρόεδρος της ΝΔ. Την ημέρα που συνυπογράφαμε μαζί τη συμφωνία αλήθεια που έμελλε να βγάλει τη χώρα από την κρίση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως θα βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, πως θα είναι η χώρα ασφαλής, πως θα δώσουμε ελπίδα στους νέους.

«Αυτά τα 10 χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης. Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε σε μία σειρά από επιτεύγματα όπως η μείωση της ανεργίας, τα ρεκορ στις επενδύσεις και στον τουρισμό.

«Το κόστος ζωής όπως παντού έχει αυξηθεί. Κεντρική προτεραιότητα μας η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια», τόνισε.

«Κρατήστε ένα στοιχείο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 η πανίσχυρη Γαλλία δανειζόταν με 1,16%. Η Ελλάδα με 9,18%. Χθες το γαλλικό ομόλογο έκλεισε στο 3,44%, το ελληνικ;o στο 3,33. Αναλογιστείτε τι προσπάθειες κρύβει αυτή η αλλαγή», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε πως η Γαλλία και άλλες χώρες είναι σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος ενώ εμείς είμαστε στην αντιπέρα όχθη.

«Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα. Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Ραφάλ και Μπελαρά να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως δεν επιτρέπονται ακροβασίες όπως να εξισώναμε τον θύτη με το θύμα στην Ουκρανία.

«Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μια φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί για δεύτερη φορά», ξεκαθάρισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι σταθμός στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. «Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο πετυχημένη», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε όσα θα εξαγγείλει θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μέτρα που ήδη εχουν ανακοινωθεί.

«Θυμάμαι το 2023 λίγο μετά την δεύτερη εκλογική μας νίκη, από αυτό το βήμα , είχα αναφερθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αμφιβάλλω αν τότε άκουσα έστω ένα δειλό χειροκρότημα. Ήταν αυτές οι αθόρυβες αλλαγές που δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουμε σε δύο μήνες και κάθε χρόνο ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές και να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους με 250 ευρώ ετησίως. Που μας επιτρέπουν να αναβαθμιστούν τα μισθολόγια στους ενστόλους. ΟΙ αυξήσεις θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Σημαντική ενίσχυση θα έχουν και οι απολαβές των διπλωματών μας. Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία», συνέχισε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της κυβερνητικής πολιτικής. Είπε ότι αποτελεί πάγια θέση του ότι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές αλλά οι μειώσεις φόρων. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει μειώσει 72 τέτοιες επιβαρύνσεις. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία. Υπηρετείται καλύτερα όταν το φορολογικό βάρος είναι λελογισμένο και κατανέμεται δίκαια. Δεν διστάσταμε να καταφύγουμε σε γενναία επιδόματα όταν οι έκτακτες καταστάσεις το επέβάλλαν. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Είναι μια παρέμβαση , αυτή μόνο, 1,6 δισ. ευρω. Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκ φορολογούμενους ενώ σε άλλο σημείο είπε πως ότι ανακοινώνει είναι κοστολογημενο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο. Φόρος μηδέν.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Μέτρα για το Στεγαστικό

Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων

Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ

Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων

Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία

Η Ώρα της Περιφέρειας -Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Για συνταξιούχους -Η προσωπική διαφορά το 2027 καταργείται οριστικά

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 - καταργείται πλήρως το 2027

Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παθογένειες, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί».

Οταν υπάρχει βούληση το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιωνδήποτε όσο ισχυρός και αν είναι. Παρανομία υπήρχε και υπάρχει. Είναι μία ευκαιρία να συγχαρούμε το ελληνικό FBI για την επιμονή και τη μεθοδικότητα τους.

Εως εδώ με τα βαρίδια του χθες.

Πραγματικότητα τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ίδρυση των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων που θα ανοίξουν τις πόρτες τους αυτόν τον Σεπτέμβριο, τα δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη.

Οι μεταρρυθμίσεις έως το 2030

Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 - Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις

Οι 4 μεταρρυθμίσεις

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου για εισαγωγή στα ΑΕΙ﻿

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών. Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

