Απόψε στις 19:30 η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ -Φοροελαφρύνσεις για αύξηση εισοδημάτων και μεταρρυθμίσεις, τι θα πει

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα περιόδευσε σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, ενώ αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Η ομιλία του θα κινείται σε δύο κατευθύνσεις, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του με γνώση του περιεχομένου της. Η πρώτη αφορά, που αποτελεί το κύριο μέρος, αφορά τα οικονομικά μέτρα και θα έχει μία διαφορετική δομή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που σπεύδουν να διαβεβαιώσουν πως οδηγεί «στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας».

Το συνολικό ύψος της παρέμβασης κινείται πέριξ του 1,7 δισ. ευρώ στα οποία προστίθενται το 1,5 δισ. ευρώ μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025, το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες και το ένα ενοίκιο για τους ενοικιαστές.

«Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι», όπως αναμένεται να τονίσει απόψε το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης. Όπως θα πει, η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα τα επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ως δείγμα της συνέπειας έργων και λόγων ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη του ΔΕΘ το 2016 μιλούσε για μειώσεις φόρων, αύξηση του εισοδήματος και προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως κάνει και τώρα. Θέλει να δείξει πως παραμένει σταθερός στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής που παράγει αποτελέσματα, χωρίς να υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν μόνο και μόνο για να γίνει αρεστός, σύμφωνα με συνεργάτες του.

Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας του περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίσει πως «πρόκειται για τομές που ξεπερνούν τα όρια του παρόντος εκλογικού κύκλου και γι’ αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις», δείχνοντας το δρόμο της συνεννόησης με τις δυνάμεις που ασπάζονται την άποψη του εκσυγχρονισμού της χώρας προκειμένου να συγκλίνει με τον πυρήνα της Ευρώπης. Ειδική αναφορά θα κάνει στο σημερινό διεθνές περιβάλλον -με τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την οικονομική ανασφάλεια και τον πόλεμο των δασμών- που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.

Θα προβάλει έτσι τη σημασία που έχει για την Ελλάδα να βαδίσει σε αυτό το περιβάλλον σε καθεστώς οικονομικής σταθερότητας και πολιτικής βεβαιότητας.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός δεν θα ανακοινώσει ένα ακόμα "καλάθι" μέτρων, αλλά θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών. Οι δημόσιοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και κυρίως όλες και όλοι εκείνοι που μεγαλώνουν παιδιά, σε μια εποχή αυξημένου κόστους ζωής, θα δουν στην πράξη να αυξάνεται το εισόδημά τους», αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι τα τελευταία 6 χρόνια η κυβέρνηση μείωσε 72 άμεσους και έμμεσους φόρους και το 1,5 δις των μέτρων που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας. «Η Ελλάδα υπέφερε από ανέξοδες υποσχέσεις και τον λογαριασμό τον πλήρωσε η κοινωνία και κυρίως η μεσαία τάξη. Ήρθε η ώρα, σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να αντιστρέψουμε πλήρως αυτή τη λογική», υπογραμμίζει.

Ο κ. Μαρινάκης λέει για το δημογραφικό ότι είναι πληγή για όλη την Ευρώπη, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, ότι χρειάζονται περισσότερα και ότι «στην σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού "πρωταγωνίστριες" θα είναι οι οικογένειες με παιδιά».

Κατά την περιοδεία του στα περίπτερα της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης πέρασε και από το περίπτερο του υπ. Υγείας όπου τόνισε πως η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι «κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», ενώ ανέφερε πως το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί λειτουργικά στις αρχές του 2027.

«Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο. Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027. Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές», ανέφερε ενώ καταλήγοντας τόνισε: «Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Πηγή: iefimerida.gr