Γεωργιάδης για ομιλία Τσίπρα: «Απογοήτευση, πολύς ντόρος για το τίποτε»

«Απογοήτευση». Με αυτή τη λέξη σχολίασε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο CNN Greece στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πολύς ντόρος για το τίποτε είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε πως ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ως ο «Βοναπάρτης με περιτύλιγμα Ιουλίου Καίσαρα».

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός τόνισε πως βελτιώνεται διαρκώς και πως τα περισσότερα νοσοκομεία αναβαθμίζονται κτιριακά.

Για τις αντιδράσεις που εκφράζονται από υγειονομικούς, σχολίασε πως οι συνδικαλιστές γκρινιάζουν και αυτό είναι φυσικό και γινόταν πάντα. Πρόσθεσε ωστόσο, πως σε όλες τις χώρες, η αναμονή των ασθενών στα επείγοντα είναι μεγάλη. «Δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ελλάδα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές και αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία, ο υπουργός σημείωσε πως δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και πως όταν έρθει η ώρα της κάλπης οι πολίτες θα ψηφίσουν και πάλι τη ΝΔ και θα της δώσουν την αυτοδυναμία.

Πηγή: cnn.gr