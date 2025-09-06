Με ποιο κριτήριο «κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ - Σε δύο κατευθύνσεις εστιασμένη η αποψινή ομιλία Μητσοτάκη

Μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα στο κυβερνών κόμμα.

Μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα στο κυβερνών κόμμα, καθώς ο σχεδιασμός του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κάθε άλλος παρά εύκολος ήταν. Tο Μαξίμου επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας, σε μια περίοδο που η ακρίβεια ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια στιγμή ωστόσο θέλει να εκπέμψει μήνυμα πως δεν πρόκειται για παροχές που γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού (σε μια περίοδο που έχουν χτυπήσει καμπανάκια από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων) αλλά για μέτρα που εντάσσονται σε ένα επεξεργασμένο πλάνο για την επόμενη ημέρα.

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο θέλουν μέσω της Θεσσαλονίκης να δοθεί το έναυσμα για την επανεκκίνηση, καθώς οι προηγούμενοι μήνες κάθε άλλο παρά εύκολοι ήταν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Με την «κόπωση» να επικρατεί σε ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων στην κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν την… κατάρα της δεύτερης τετραετίας και να παρουσιάσουν ένα πειστικό αφήγημα. Απέναντι, μάλιστα, σε ένα ακροατήριο που δεν δίνει πίστωση χρόνου σε μια κυβέρνηση εξαετίας αλλά περιμένει άμεσα και ορατά αποτέλεσμα σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρέπει να αναμένεται ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά στόχος είναι να υπάρξει μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός θα είναι κοντά στο 1,7 δισεκατομμύρια, ενώ θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισεκατομμύριο των μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία θα τρέχουν σταδιακά από τα τέλη του 2025 (π.χ. το Νοέμβριο η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων).

Ουσιαστικά η μία κατεύθυνση στην οποία θα ρίξει το βάρος ο πρωθυπουργός είναι η οικονομία. Παράλληλα όμως θα δώσει έμφαση και σε μία δεύτερη κατεύθυνση, μιλώντας για μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν, με ορίζοντα το 2030. Ειδικότερα αναμένεται να σημειώσει πως πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζονταν της τετραετίας και για αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Γιατί η κυβέρνηση «ποντάρει» στις φοροελαφρύνσεις

Εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων, από την κυβέρνηση θέλουν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων μόνιμου χαρακτήρα , με το βάρος να πέφτει στις φοροελαφρύνσεις. Το σκεπτικό που επικράτησε είναι πως η μείωση των άμεσων φόρων αποτελεί τον πιο ασφαλή τρόπο για να δουν οι πολίτες άμεσα αποτελέσματα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Ουσιαστικά η μερίδα του λέοντος του πακέτου θα κατευθυνθεί για την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, με έμφαση την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Μάλιστα δεν αποκλείεται στο παρά πέντε να υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη, εστιασμένο στους νέους.

Ένα ακόμα μέτρο που έχει κλειδώσει σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι και το «φορομπόνους» στις οικογένειες με παιδιά. Το σκεπτικό που οδήγησε στο συγκεκριμένο μέτρο είναι πως απαιτούνται να γίνουν πιο γενναία βήματα στη μάχη για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα.

Ένα κομμάτι της ομιλίας του πρωθυπουργού θα είναι εστιασμένο στο στεγαστικό, καθώς η εξεύρεση φθηνής στέγης αποτελεί άπιαστο όνειρο για τις νεότερες ηλικίες και όχι μόνο. Ειδικότερα θα ανακοινωθεί ένα σύνθετο πλέγμα, με έμφαση να δίνεται στο να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά σπίτια.

Το αφήγημα της σταθερότητας

Στη σημασία της «οικονομική σταθερότητα» και της «πολιτικής βεβαιότητας» θα εστιάσει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, κάνοντας αναφορά και ευρύτερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σημειωθεί εδώ πως αναμένεται να τονίσει πως η ελληνική οικονομία αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Από το κυβερνών κόμμα τονίζουν ιδιαιτέρως πως το πακέτο των μέτρων είναι κοστολογημένο και δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με τις δικές μας δυνάμεις και όχι με δανεικά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο οικονομικό συνέδριο «Ελλάδα 2030: Βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων», που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη, η «Ημερησία» σε συνεργασία με το OPEN TV και το «ΕΘΝΟΣ». Παράλληλα εστίασε στο τρίπτυχο : νέες θέσεις εργασίας, δίκαιη φορολογία και βελτίωση της καθημερινότητας.

Να σημειωθεί ακόμα πως σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας όσα είχε πει το 2016 (για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κ.α.), θέλοντας να στείλει μήνυμα πως είναι τα ίδια με αυτά που λέει τώρα. Άλλωστε οι «γαλάζιοι» θέλουν να φτάσουν στις επόμενες κάλπες με σύνθημα «το είπαμε- το κάναμε».

