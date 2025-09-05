89η ΔΕΘ: Μέτρα για μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη της οικογένειας ανακοινώνει σε λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε μια ομιλία που -σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη- δε θα είναι συνηθισμένη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγες ώρες από τώρα, θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης των πολιτών, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ.

Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση είναι τα βασικά στοιχεία των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ενώ το «καλάθι» θα περιλαμβάνει κι άλλα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων.

«Οι παρεμβάσεις αυτές, που θα ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει, επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Επίσης, όπως αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή στο LiveNews, έρχεται μείωση ΕΝΦΙΑ για χωριά και κωμοπόλεις αλλά και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους νέους εργαζόμενους, έως 30 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία δεν θα εξαιρείται κανείς.

Οικογένειες με παιδιά

Σημαντικές αναμένεται να είναι οι αλλαγές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για τις οικογένειες με παιδιά, μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους.

Η κυβέρνηση προκρίνει νέα αύξηση του έμμεσου αφορολόγητου ανά προστατευόμενο τέκνο, από +1.000 έως και πάνω από +2.000 ευρώ ανά παιδί, με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση για πολύτεκνους, ενώ σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για πλήρη φοροαπαλλαγή σε εισοδήματα 40.000–50.000 ευρώ.

Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να παρέμβει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενισχύοντας οικονομικά τα νοικοκυριά με παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι 1.260.681 οικογένειες με 1–3 παιδιά πλήρωσαν 4,57 δισ. ευρώ φόρο εισοδήματος (616.119 με 1 παιδί κατέβαλαν 2 δισ., 536.495 με 2 παιδιά 2,18 δισ., 108.067 με 3 παιδιά 381,39 εκατ.), ενώ οι πολύτεκνοι ήταν 22.542 με φόρο 55,76 εκατ. ευρώ.

Οι δρομολογούμενες αλλαγές σημαίνουν, για παράδειγμα, πως ένας μισθωτός με εισόδημα 22.000 ευρώ και δύο παιδιά, αν το επιπλέον αφορολόγητο οριστεί στο +1.000 ευρώ ανά παιδί, θα δει τη φορολογητέα βάση να μειώνεται κατά 2.000 ευρώ στο άνω κλιμάκιο, άρα το όφελος προσεγγίζει 560 ευρώ (28% επί των 2.000) ή περίπου 47 ευρώ τον μήνα μέσω χαμηλότερης παρακράτησης από τον Ιανουάριο 2026.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης «η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό, μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα».

Για συνταξιούχους ένστολους και στεγαστική κρίση

Μεταξύ των ανακοινώσεων αναμένονται και εκείνες για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ένστολων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά.

Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.

Ο πρωθυπουργός πάντως, κράτησε κλειστά τα «χαρτιά» του στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους, την παραμονή της ομιλίας του, λέγοντας με χιούμορ ότι τα έχουν γράψει όλα.

Πάντως, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, για την ομιλία του Πρωθυπουργού, δε θα είναι «μία παραδοσιακή ομιλία για εξαγγελίες πραγμάτων αλλά μία ομιλία που θα περιλαμβάνει έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων για να ενισχύσουμε την οικονομία και τη χώρα μας».

Πηγή: newsit.gr