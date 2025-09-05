Μητσοτάκης: «Εγώ μιλάω για το μέλλον, ο Τσίπρας για το παρελθόν - Θα κριθώ στο τέλος της τετραετίας»

Στο roof garden του Electra Palace στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους λίγο πριν τη ΔΕΘ παρευρέθη ως είθισται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ήρθε κατευθείαν μετά τη συζήτηση που είχε με τον Σαμ Αλτμαν της OpenAI. Οι δημοσιογράφοι, σε χαλαρό κλίμα, προσπάθησαν να βγάλουν είδηση από τον πρωθυπουργό 24 ώρες πριν την ομιλία του.

«Έχετε καμία έκπληξη να μας πείτε», ρωτήθηκε και απάντησε: «Τα έχετε γράψει όλα, δεν με αφήσατε κάτι να πω εγώ».

Στις επίομονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε τι ποσοστό έχουν πετύχει όσα θα πει αύριο, απάντησε: «Πετύχατε το 50% αλλά δεν ξέρετε ποιο 50% είναι». Το iefimerida.gr το ρώτησε: «έχετε αποκλείσει τον 13ο μισθό, σωστά;». «Συ είπας…», απάντησε.

«Και του χρόνο τι θα δώσετε;». «Έχει και του χρόνου μην ανησυχείτε δεν τελειώνουμε εδώ», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Δημοσιογράφοι προσπάθησαν εις μάτην να βγάλουν κάποια αντίδραση για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Econimist, όπου μεταξύ άλλων προέβλεψε ότι η «χώρα πηγαίνει στα βράχια. «Είδα κάτι βράχια στον δρόμο» σχολίασε ειρωνικά ο πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Δεν άκουσα τι είπε. Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον. Πάντως δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων στα πηγαδάκια, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Πολλή σημασία δεν δίνετε στον Τσίπρα; αυτά που λέει τώρα γιατί δεν τα έλεγε 2019 2020 εγώ αν θυμάστε δεν ασχολήθηκα σε δυο αναμετρήσεις ιδιαίτερα και δεν σκοπεύω να αλλάξω τακτική. Το κεντρώο ακροατήριο έχω την υποψία ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Τσίπρα».

Στο ερώτημα για το εάν αυτή η ΔΕΘ αποτελεί για κάποιους η τελευταία ευκαιρία της κυβέρνησης να αντιστρέψει το κλίμα, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν το βλέπω έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικός σταθμός, αλλά είναι μια ψηφίδα μπροστά στην τετραετία. Για τις δημοσκοπήσεις, τρεις μονάδες τρεις μονάδες κάτω, το έχουμε ξαναδεί τι έργο. Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023. Αύριο αυτό που θα ανακοινώσει είναι ένα κομμάτι αυτής τετραετίας. Εκτιμώ ότι αν υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις μας στο τέλος της τετραετίας, θα είμαι ένας πετυχημένος πρωθυπουργός.».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα κριθεί το 2027 για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει αύριο στη ΔΕΘ. «Τελευταίες ευκαιρίες καταλαβαίνω σημαντικό δεν το βλέπω έτσι είναι μια ψηφίδα.

Το iefimerida.gr τον ρώτησε για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, σχολιάζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ. «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον, δεν είναι ένα μέτρο, δείτε όλη τη φιλοσοφία», προσθέτοντας ειρωνικά

Σε άλλο πηγαδάκι ανέφερε ότι το 2019 και το 2023 δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία; Αυτό το κεντρώο κοινό έχω την υποψία ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Τσίπρα. Το αυριανό είναι ένα κομμάτι στην υλοποίηση μιας πολιτικής - εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας - θα κριθούμε αν κάναμε όσο είπαμε το 2023 - δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας».

Αναφορικά με τα ηχητικά του Πάνου Καμμένου και την υπόθεση της Κρήτης, ο πρωθυπουργός σχολίασε «κάτι άκουσα».

Μιλώντας με τη διοίκηση της ΕΡΤ, τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και τον διευθυντή ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εικόνα της έχει αλλάξει, δίνοντας ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Στο ίδιο πηγαδάκι βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αιμίλιος Περδικάρης, ο οποίος άκουσε τον πρωθυπουργό να λέει για το πρακτορείο ότι είναι εμφανής η αλλαγή της εικόνας του προς τα έξω».

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει και την πορεία της Εθνικής στο Eurobasket 2025. «Πρόβλεψη για μετάλλιο όχι, μας βγάλε την ψυχή η Εθνική. Είναι λογικό να κάνει comeback η Ισπανία, αλλά η Εθνική αντέδρασε και κέρδισε το παιχνίδι. Έχουμε καλή ομάδα».

Πηγή: iefimerida.gr