Οι ένστολοι που θέλει να προσελκύσει ο Κυριάκος και το παρασύστημα της Μαφίας

«Κλείδωσαν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από το βήμα της ΔΕΘ και ήδη θα έχετε δει πως κάποιες διαρροές, αποσπασματικές και «μετρημένες» έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Στο Μαξίμου μαθαίνω έκαναν και αυτή τη φορά πειράματα και προσθαφαιρέσεις με άξονα τις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές. Και κατέληξαν πως ένα κοινό που πρέπει να νιώσει πως η κυβέρνηση φροντίζει για το μέλλον του είναι οι ένστολοι όλων των σωμάτων.

Πρόκειται για ένα κοινό που το Μαξίμου αντιμετωπίζει ως «παραδοσιακά δεξιό», ενώ στις έρευνες πως εμφανίζεται σφόδρα δυσαρεστημένο.

Οι επιτελείς δίπλα στον Μητσοτάκη επισημαίνουν πως κάθε ένστολος «σέρνει» και άλλους πέντε συγγενείς και φίλους, γι αυτό και θέλουν οι τελικά ωφέλειες (από μείωση φορολόγησης και κάποιες αυξήσεις) να διαμορφώνονται σε εντυπωσιακά νούμερα, που θα φτάνουν ακόμα και το 15 με 20%.

