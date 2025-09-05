Δίχτυα στη μεσαία τάξη ρίχνει η κυβέρνηση: Το δέλεαρ των φοροελαφρύνσεων και το αφήγημα περί σταθερότητας

Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να «μιλήσει» στη μεσαία τάξη.

Από το συνολικό πακέτο η μερίδα του λέοντος θα πάει σε φοροελαφρύνσεις, ενώ αναμένονται «φορομπόνους» για οικογένειες με παιδιά καθώς ψηλά στην κυβερνητικά ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Ένα ευρύτατο πλέγμα μέτρων θα προβλέπεται για το στεγαστικό (που αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα), ενώ ταυτόχρονα δεν θα λείψουν από τις ανακοινώσεις μέτρα για τις συντάξεις και τους μισθούς.

Από την κυβερνητικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν πως το βάρος θα πέσει σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, ενώ σημειώνεται εμφατικά πως το πακέτο θα είναι κοστολογημένο. Πάντως πέρα από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει θα υπάρξουν και παρεμβάσεις που θα ενέχουν το στοιχείο της έκπληξης, με τους «γαλάζιους» να επενδύουν στο πακέτο της ΔΕΘ προκειμένου να επανασυνδεθούν με απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως τα ποσοστά της Ν.Δ. υποχώρησαν μέσα στο καλοκαίρι λόγω των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αν και δεν κλείνει η ψαλίδα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης) από το κυβερνών κόμμα θέλουν να επενδύσουν σε ένα θετικό αφήγημα. Στόχος είναι να αποσταλεί μήνυμα στα νοικοκυριά πως θα δουν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής στην τσέπη τους και πως λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών, που δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Κυβερνητικές πηγές τονίσουν πως «με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής». Σημειώνουν ακόμα « για ποιο λόγο να μη δώσουμε τα χρήματα απευθείας στους πολίτες αλλά να τα δώσουμε στους ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους; Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επιμένει σε αυτή την πρόταση;»

Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός θα εκπέμψει και πολιτικά μηνύματα, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στη σημασία της σταθερότητας σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει ξανά για κάλπες στο τέλος της τετραετίας, θα κλείσει σενάρια περί αλλαγών στον εκλογικό νόμο, ενώ δεν θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά θα εστιάσει στην επόμενη ημέρα

Το πακέτο για μισθούς και συντάξεις

Στο μέτωπο των μισθών εκτός από την δρομολογημένη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (που αναμένεται να φτάσει στα 910 με 920 ευρώ τον Απρίλιο) θα γίνουν και στοχευμένες ανακοινώσεις (για παράδειγμα αναμένεται να επεκταθούν και στους εργαζομένους στα σώματα ασφαλείας οι αυξήσεις που θα δοθούν τον Οκτώβριο στις ένοπλες δυνάμεις). Όσον αφορά στις συντάξεις το βασικό μέτρο που προωθείται είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς περίπου 650.000 συνταξιούχοι βλέπουν κάθε χρόνο τις αυξήσεις να μένουν στα χαρτιά (καθώς το ποσό της αύξησης πάει για να μειωθεί η προσωπική διαφορά).

Μέτρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια

Ενα ευρύ πακέτο μέτρων θα μπει σε εφαρμογή στο στεγαστικό πεδίο, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσπάθεια να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά σπίτια. Στο τραπέζι είναι η αλλαγή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, η παράταση του παγώματος του ΦΠΑ στην οικοδομή ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξει και νέος γύρος του προγράμματος «Σπίτι μου»

