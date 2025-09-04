Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει αποφασισμένος να κινηθεί, αλλά όχι «τυφλά»

Δεν πιστεύει την Λατινοπούλου: Το πρόσωπο που έψαχνε εναγωνίως ο Σαμαράς για την αρχηγία του νέου κόμματος