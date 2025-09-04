Ο Άδωνις ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας - «Δεν πηγαίνω για να απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» (vid)

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παρουσία του, ο πρόεδρος των εργαζομένων, προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε έναν δημόσιο «αντιπολιτευτικό αγώνα», με στόχο να τον υποδεχθεί επιθετικά. Όπως καταγγέλλει ο υπουργός, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβαναν ακόμη και απειλές κατά της ζωής του.
Η ένταση, σύμφωνα με τον υπουργό, κορυφώθηκε όταν σημειώθηκαν βίαια περιστατικά, με αποτέλεσμα να σκιστεί το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντή που βρισκόταν στο χώρο. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ίδιος, παρατηρήθηκε κινητοποίηση τοπικών πολιτικών δυνάμεων (ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ΠΑΣΟΚ), που εγκατέστησαν μικρόφωνα και κάμερες, προετοιμάζοντας εκδηλώσεις αντιπολιτευτικού χαρακτήρα.
Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι είχε ήδη ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των εργαζομένων και επισήμανε ότι κανένας άλλος υπουργός δεν έχει ασχοληθεί τόσο με το νοσοκομείο Δράμας όσο ο ίδιος. Υπογράμμισε επίσης ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους πολίτες της Δράμας, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για κρίσιμα προβλήματα, όπως η έλλειψη παθολόγων.
Πηγή: newsbomb.gr