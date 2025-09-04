Αύριο η ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη που πολλοί περιμένουν με ενδιαφέρον - Οι παρουσίες και οι απουσίες

Στο επίκεντρο είναι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να θέλουν να την παρακολουθήσουν.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα όσα θα θέλει να πει ο πρώην πρωθυπουργός αύριο στην εκδήλωση του Economist, μετά και τη συνέντευξή του στη Le Monde, αλλά και στο ποιοι τελικά θα δώσουν το «παρών». Ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικά μετά την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και τις παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, έχει αποστασιοποιηθεί. Παρακολουθεί μεν όλες τις εξελίξεις αλλά δεν έχει τοποθετηθεί.

Ουσιαστικά τώρα όσοι τον περιμένουν, όμως, θέλουν να δουν τι θα κάνει από εδώ και πέρα, ότι δεν κατάφερε να πετύχει το 2019 και το 2023 στις δυο κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Και το ενδιαφέρον είναι πότε θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος.

Πρώτος σταθμός είναι η αυριανή του ομιλία για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, με βάση όσα ήταν γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, δεν πρόκειται να παραστεί και «αντ’ αυτού» θα είναι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης που τον είχε στηρίξει για την προεδρία.

Από εκεί και πέρα, θα υπάρχουν σίγουρα αρκετά στελέχη που είχαν στηρίξει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και κατείχαν θέσεις στον κυβερνοχώρο και θεωρούνται και τεχνοκράτες. ώην θα είναι παρόντες και παρούσες και βέβαια ποιοι πασοκογενείς θα είναι εκεί.

Ουσιαστικά θα υπάρξει παρουσιολόγιο που θα δώσει και το στίγμα για τις προθέσεις πολλών για την επόμενη μέρα και κυρίως θα αναδείξει ποιοι «παίζουν διπλό παιχνίδι», αναμένοντας την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ παραμένουν και μάλιστα με ρόλους εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες με άποψη και πρόσωπα που δεν παραπέμπουν στην παλιά εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιοι θα παραστούν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρότι τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης λόγω της απουσίας του κ. Φάμελλου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης θα βρεθούν αύριο, για να παρακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα οι βουλευτές και ευρωβουλευτές:

Κατερίνα Νοτοπούλου

Νικόλας Φαραντούρης

Χάρης Μαμουλάκης,

Μίλτος Ζαμπάρας,

Πόπη Τσαπανίδου,

Γιώργος Καραμέρος,

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος,

όπως και οι πρώην βουλευτές Μάριος Κάτσης και Άγγελος Τόλκας.

Πηγή: newsbomb.gr