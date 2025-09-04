Η εμπλοκή της κυβέρνησης με την κρητική Εκκλησία και τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ

Η «Μαφία της Κρήτης» κυριαρχεί σε δελτία και τις ιστοσελίδες, όπως κάθε καλό αστυνομικό «σίριαλ». Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το πλήρες σκηνικό, για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα.

Χτες σας ενημέρωσα, λοιπόν, πως ο περίφημος Μελχισεδέκ, που «έσπρωχνε» ο φερόμενος εγκέφαλος της μαφίας για μητροπολίτη στα Χανιά, εμφανιζόταν ως ένας εκ των εκλεκτών του Μαξίμου για να καταλάβει τη θέση, κόντρα στον νυν γειτονικό Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο.

Ο τελευταίος λέγεται πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρή (πολύ ισχυρή) επιχειρηματική οικογένεια που διαφεντεύει την Κρήτη, που όμως εδώ και καιρό τα έχει «σπάσει» με το Μαξίμου. Οι υποστηρικτές του Αμφιλόχιου κάτω στην Κρήτη μου λένε όμως και κάτι ακόμα:

Πως αν ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης μεταφερόταν στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, θα «έκοβε» τις αγοραπωλησίες στην Μονή Αγίας Τριάδος, την οποία έχει αποκαλυφθεί πως «ξεζούμιζε» η Μαφία της Κρήτης, υφαρπάζοντας πολύτιμα στοιχεία της περιουσίας της. Οι ίδιοι παράγοντες μου είπαν πως αυτή η προοπτική σήμανε συναγερμό στο Μαξίμου.

