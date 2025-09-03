Στο ίδιο του το κόμμα: Μεγάλη ήττα Κασσελάκη...

Δεν το περίμενε...

Μια απρόσμενη ήττα, και μάλιστα μέσα στο ίδιο του το κόμμα, υπέστη ο Στέφανος Κασσελάκης.

