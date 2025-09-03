Στη Βουλή παιδιά από την Παλαιστίνη με πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε αρχικά στο γραφείο του ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία.

Παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκονται στην Ελλάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισκέφθηκαν σήμερα τη Βουλή. Συνοδεύονταν από τις μητέρες και τους συγγενείς τους, καθώς και τον πρέσβη της Παλαιστίνης.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε αρχικά στο γραφείο του ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα, φορώντας την παλαιστινιακή μαντίλα, και απευθύνθηκε στην αίθουσα λέγοντας: «Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνηςπου γλίτωσαν από τον ορυμαγδό μιας εφιαλτικής πολιτικής».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι είπε ο Πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά: «Η κ. Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά. Εσείς είστε για εμάς τα παιδιά μας. Αυτός είναι ένας άλλος τόνος και άλλο παράδειγμα πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να επικρατήσει».

Από κυβερνητικής πλευράς, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Καλωσορίζω τα παιδιά που νοσηλεύονται σε δομές της χώρας μας. Η Ελλάδα δια του κυρίου Γεραπετρίτη πρωτοστάτησε στο να ληφθεί αυτή η πρωτοβουλία και ώστε να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, σημείωσε: «Τα παιδιά νοσηλεύονται από το εθνικό σύστημα Υγείας. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για προστασία των αμάχων. Προφανώς χρειάζεται βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των δυο λαών».

Το καλωσόρισμα των παιδιών από τη Γάζα εκφράστηκε και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση αλληλεγγύης από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Πηγή: ethnos.gr