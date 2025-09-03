Μαρινάκης: «Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν θα πάρουν τίποτα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι συνταξιούχοι»

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση αναφορικά μια το αίτημα για επιστροφή του 13ου μισθού εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του OPEN και την εκπομπή «10 παντού», λίγες ημέρες πριν τη ΔΕΘ 2025.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός «θα ανακοινώσει πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά».

Για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως γίνεται πράξη η αναφορά του πρωθυπουργού πως «θα πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες», ενώ σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και συνολικά την εξωτερική πολιτική, σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια «η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί».

«Δεν θα είναι απλό πακέτο μέτρων τα όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ»

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο στη ΔΕΘ 2025, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «υπάρχουν πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό το Σάββατο». Σημείωσε δε σε αυτό το πλαίσιο πως οι εξαγγελίες δεν θα είναι απλώς ένα πακέτο μέτρων αλλά μια «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στη στήριξη των αδύναμων».

Σε αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αποκρούοντας το αίτημά του για επιστροφή του 13 ου μισθού: «Η Κομισιόν μας υποχρεώνει να κοστολογούμε το κάθε μέτρο με βάση το μικτό κόστος. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αν δώσουμε τον 13 ο μισθό που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα πάρει τίποτα ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο ιδιωτικός υπάλληλος. Εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρείο πως είναι άλλοι οι δημοσιονομικοί κανόνες ας μας διαψεύσει».

Σχολιάζοντας τις συνομιλίες του πρώην υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου με εμπλεκόμενο πρόσωπο στην μαφία της Κρήτης, ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε εμμέσως πλην σαφως στον Αλέξη Τσίπρα. «Πολιτικά θα πω πως είναι ο ορισμός του rebranding. Ο κ. Καμμένος ήταν εταίρος σε κυβέρνηση, κάποιος τον επέλεξε», είπε με νόημα.

Ερωτηθείς για την επικείμενη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως στην κυβέρνηση «δεν υπάρχει καμία αγωνία» και συνέχισε: «Η μόνη μας αγωνία είναι να περάσουν οι επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας στους πολίτες».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τον ισχυρισμό πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί, αναφέροντας πως οι παράνομες επιδοτήσεις δίνονταν για δεκαετίες. «Είχε πει ο πρωθυπουργός ότι θα “πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες”. Πλέον εμείς παίρνουμε τα χρήματα από όσους έχουν κλέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την προαναγγελία Γεραπετρίτη για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως «οι συζητήσεις δεν συνεπάγονται ενδοτικότητα και υποχωρητικότητα. (…) Προτιμούμε να μιλούμε με τους δικούς μας όρους χωρίς να αλλάζουν τα δικά μας όρια».

Νωρίτερα έδωσε τρία παραδείγματα που κατά την άποψή του, δείχνουν την «διεθνή ισχυροποίηση της Ελλάδας»:

-«Μεταναστευτικό: Το 2016 η Ελλάδα είχε μέσα σε ένα χρόνο 875.000 ροές μεταναστών. Ακόμα και τους τελευταίους δύσκολους μήνες οι ροές δεν ξεπέρασαν τις 3.000. (…) Πρώτη μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πριν 2019 είναι ότι φυλάξαμε τα σύνορα μας».



-Οι παραβιάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο και έχουν μειωθεί σε σημείο μηδενισμού. Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση



-Η εξωτερική πολιτική πρέπει να κρίνεται στο πεδίο και από το αποτέλεσμα. Το casus belli δεν είναι σημερινή ρητορική. Ποιος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε ζήτημα άρσης του casus belli για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SAFE; Ποια άλλη κυβέρνηση προχώρησε σε ορισμό ΑΟΖ με την Αίγυπτο; Ποια άλλη κυβέρνηση κατοχύρωσε τα απώτατα θαλάσσια όρια μας; Όλα αυτά έγιναν σε 6 χρόνια με πολύ δύσκολο κλίμα και φοβερών κρίσεων».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας το περιστατικό στα ανοιχτά της Σαμοθράκης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων, και τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν στον αέρα του OPEN, σημείωσε πως από την ενημέρωση που έχει από το Λιμενικό Επεισόδιο, σημείωσε πως «δεν υπήρξε θερμό επεισόδιο».

Πηγή: ethnos.gr