Το αυτογκόλ της κυβέρνησης για το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Μελχισεδέκ που τον ήθελαν για μητροπολίτη

Λίγες μέρες έχουν απομείνει μέχρι την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το επιτελείο του Μαξίμου φροντίζει να δημιουργήσει «γεγονότα» ώστε να είναι «καθαρό και στρωμένο» το τραπέζι για την συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο πρωθυπουργός την Κυριακή.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε χτες και τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων που έκαναν οι διωκτικές αρχές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο να δοθεί η εντύπωση πως η κυβέρνηση πρωτοστατεί στις αποκαλύψεις για το τεράστιο σκάνδαλο και να αποκρουστεί η κριτική πως θέλει να συγκαλύψει την υπόθεση και να αμνηστεύσει τους «γαλάζιους» υπαίτιους.

Αλλά έχω την αίσθηση πως η κυβέρνηση δια του Χρυσοχοΐδη πέτυχε το ακριβώς αντίθετο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, το διάστημα 2019-2024, 1.036 ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους σχεδόν 22,7 εκατ. ευρώ.

Να το θέσω πιο απλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα επί Μητσοτάκη τουλάχιστον περισσότερα από 1.000 φορολογικά πρόσωπα έφαγαν με χρυσά κουτάλια επί μια σχεδόν εξαετία. Δεν το λες και μεγάλη επιτυχία να υπάρχει ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς και η «επιτελική κυβέρνηση των αρίστων» να μην είχε πάρει χαμπάρι..

Διαβάστε περισσότερα στο X-Ray του ethnos.gr