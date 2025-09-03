Αλεξανδρούπολη: «Θερμή» υποδοχή στον Γεωργιάδη από πλήθος εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (vids)

Οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη (ΠΓΝΑ) υποδέχτηκαν χθες με αποδοκιμασίες τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, το προσωπικό περίμενε τον υπουργό Υγείας στην είσοδο του νοσοκομείου και διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις στο ΠΓΝΑ, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

«Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναξαν οι συγκεντρωμένοι γιατροί και νοσηλευτές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης (ΕΙΝΟΚΥΘ) έθεσε διάφορα ζητήματα στον Άδωνη Γεωργιάδη, παραδίδοντάς του και στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων.

Πηγή: ethnos.gr