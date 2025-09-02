Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώην αντιπεριφερειάρχης αποζημιώθηκε για ντομάτες που δεν καταστράφηκαν στον Daniel

Σάλο προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που σήμερα στις 12:00 ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών γύρω από την υπόθεση.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας φέρεται να πήρε αποζημίωση για ντομάτες που δεν καταστράφηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία, τρεις αγρότες από την περιοχή, μεταξύ αυτών και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, μπήκαν στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις σχετικά με την «κατεστραμμένη» τους περιουσία.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο διάστημα από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου του 2023, όπου οι τρεις αγρότες πήραν ως αποζημίωση δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανάμεσά τους και ο αντιπεριφερειάρχης.

