Οι συγκρουόμενες γραμμές για τον Τσίπρα και τι δεν θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μια κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο θα ταράξει τα νερά στην αντιπολίτευση, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλα τα κόμματα αριστερά του Κέντρου.

Το επιτελείο γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται, πάντως, σαν να απολαμβάνει κάπως τις αντιδράσεις που προκαλούν οι παρεμβάσεις του.

Χθες αναρτήθηκε στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού στα social media ένα ακόμα απόσπασμα από την τελευταία ομιλία του, που είχε επιθετικό τόνο προς την κυβέρνηση καταλογίζοντάς της πως άνοιξε το δρόμο για τεράστια υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Τσίπρας έτσι δίνει στίγμα και για την ομιλία του την Παρασκευή, την οποία μαθαίνω πως περιμένουν και στην κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο X-RAY του ethnos.gr