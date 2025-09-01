Αντιπαράθεση στη Βουλή για το «υπόμνημα» του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση Μυλωνάκη

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στη Βουλή βρέθηκε το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης είχε λάβει υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο δεν γνωστοποίησε επειδή ανεδείκνυε ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Το θέμα έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ζητώντας απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε το Μέγαρο Μαξίμου.

Απαντώντας, ο κ. Μυλωνάκης τόνισε: «Επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές, υπονοούμενα και οτιδήποτε άλλο. Απαντάω ξεκάθαρα. Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν περιήλθε στην γνώση μου οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα το δημοσίευμα, προσπάθησα να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πιθανότατα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που προφανώς η εφημερίδα βάφτισε ως υπόμνημα, που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διακινούνται μεταξύ συνεργατών. Περιγράφει πολλά προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων, το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Συντάκτης του σημειώματος είναι ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης».

Ο υφυπουργός διερωτήθηκε: «Αναρωτιέμαι ποια ακριβώς είναι η αποκάλυψη; Ότι συνεργάτης της προεδρίας μου έστειλε σημείωμα με τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από που έπρεπε να ενημερωθώ για τα προβλήματα για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα;», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «μέρος του σημειώματος που αφορούσε το ρόλο της εταιρείας που είχε το ρόλο τεχνικού συμβούλου, αξιοποιήθηκε στην πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ώστε να ελεγχθεί πλήρως ο ρόλος των ιδιωτικών εταιριών που είχαν σχέση με τον οργανισμό».

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος σχολίασε: «Είπατε ότι διαψεύδετε την ύπαρξη υπομνήματος και μετά είπατε για υπηρεσιακό σημείωμα με λεπτομερή πληροφόρηση. Τι Γιάννης τι Γιαννάκης…. Είχατε ενημέρωση», ενώ ρώτησε ευθέως τον υφυπουργό: «Μήπως είναι ο κ. Βάρρας που απέπεμψε ο Μάκης Βορίδης, αυτός που έγραψε το υπόμνημα;».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και σε όσα είχε υποστηρίξει ο Χρήστος Μπουκώρος σε συνέντευξή του, λέγοντας: «Δεν είπατε κουβέντα για όσα είπε ο κ. Μπουκώρος πως 16 μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή ενημερώθηκε το Μαξίμου ότι ήταν στις επισυνδέσεις και του είπαν ότι δεν θα γίνει υπουργός για αυτό το λόγο. Αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Εκτός αν λέει ψέματα ο κ. Μπουκώρος».

Πηγή: ethnos.gr