Πακέτο ΔΕΘ: Μέτρα για ακρίβεια, στεγαστικό και δημογραφικό στην πρώτη γραμμή των ανακοινώσεων Μητσοτάκη

Στην προμετωπίδα των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα βρεθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το δημογραφικό και το στεγαστικό.

Πρόκειται για τρία δύσκολα θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μένει να φανεί ποια αποτελέσματα θα υπάρξουν σε δεύτερο χρόνο από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη φετινή ΔΕΘ, που γίνεται σε μια περίοδο με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν υποχώρηση των ποσοστών της Ν.Δ.

Από το κυβερνών κόμμα επισημαίνουν πως το βάρος θα δοθεί σε μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και στόχος είναι μια σειρά από παρεμβάσεις να «τρέξουν» άμεσα καθώς τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Το «καλάθι» μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 650.000 συνταξιούχους, αυξήσεις μισθών (π.χ. τον Οκτώβριο θα τρέξουν οι αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας) κ.α.

Στόχος είναι να μπει σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, ενώ από την κυβέρνηση σημειώνουν πως εφόσον χρειαστεί θα γίνουν και πρόσθετες κινήσεις το επόμενο διάστημα. Χθες ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανάρτηση προειδοποίησε τις εταιρείες ενέργειας ότι εάν η σημαντική μείωση στις τιμές χονδρικής στην ενέργεια τον Αύγουστο δεν μεταφερθεί στις τιμές της λιανικής το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα παρέμβει υπέρ των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων για δύο μείζονα προβλήματα : το δημογραφικό και το στεγαστικό. Το βάρος θα πέσει στην υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων για την στήριξη των νέων κυρίως ζευγαριών και των πολύτεκνων και μεταξύ άλλων θα προβλέπονται «φορομπόνους» για οικογένειες με παιδιά.

Ενα κομμάτι της ομιλίας του πρωθυπουργού θα είναι εστιασμένο στο στεγαστικό πεδίο και δρομολογούνται κινήσεις για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έμφαση θα δοθεί σε φορολογικά κίνητρα και σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι είναι η μείωση του συντελεστή φορολόγησης σε εισοδήματα από ενοίκια για τα πρώτα 12.ΟΟΟ ευρώ.

Παράλληλα θα μπουν σε εφαρμογή νέα προγράμματα στο στεγαστικό πεδίο, ενώ βελτιωτικές κινήσεις θα υπάρξουν και σε δράσεις που ήδη «τρέχουν». Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την «κοινωνική αντιπαροχή» θα ψηφιστεί αυτό το μήνα και σε πρώτη φάση τουλάχιστον 10 ακίνητα και οικόπεδα του δημοσίου θα δοθούν προς αξιοποίηση μέσω του προγράμματος.

Ανεβαίνει ο πολιτικός υδράργυρος

Με πολιτικές κόντρες αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι τη ΔΕΘ και ήδη κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για μια σειρά θεμάτων. Μέσα στο σαββατοκύριακο εντάθηκαν τα πυρά της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και ειδικότερα για τις διατάξεις για το ωράριο.

Η κριτική μάλιστα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θέλει να προσεγγίσει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με ανακοινώσεις για αύξηση μισθών (το 2026) και μείωση εισφορών (κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μέχρι το 2027). Εν μέσω πυρών από την αντιπολίτευση οι «γαλάζιοι» θέλουν να εστιάσουν σε μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ποσοστών της ανεργίας, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας κ.α.

Στο κυβερνών κόμμα αναμένουν πως το pressing της αντιπολίτευσης θα ενταθεί το επόμενο διάστημα για μια σειρά θεμάτων, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν στη Βουλή και οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: ethnos.gr