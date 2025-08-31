Τσίπρας: «Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών κάτω από το κατώφλι της φτώχειας»

Συνέχεια στις παρεμβάσεις στις οποίες προσπαθεί να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα του ανάρτηση.

«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας», υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, που τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής - δημοσιονομικής - χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε;

Αύξησε το ποσοστό της φτώχειας: Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%», σημειώνει στην ανάρτησή του, που όπως γράφει, είναι απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη».

Πηγή: iefimerida.gr