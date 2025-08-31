Το τρίπτυχο της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων και τα…. διλήμματα μέσω Γαλλίας στους αναποφάσιστους

Σε μια περίοδο που τα δημοσκοπικά μηνύματα έχουν χτυπήσει… καμπανάκια στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας οι «γαλάζιοι» ετοιμάζονται για την κρισιμότερη ΔΕΘ από το 2019.

Αντίστροφη μέτρηση στην κυβέρνηση για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο και οριστικοποιούνται αυτές τις ημέρες και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Σε μια περίοδο που τα δημοσκοπικά μηνύματα έχουν χτυπήσει… καμπανάκια στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας οι «γαλάζιοι» ετοιμάζονται για την κρισιμότερη ΔΕΘ από το 2019 οπότε και εξελέγη πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι να επιχειρηθεί μια φυγή προς τα εμπρός, με το βλέμμα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους που έχουν στραφεί προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Πού θα εστιάσει ο πρωθυπουργός

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός θα εστιάσει σε τρία θέματα:

- Θα αναφερθεί σε όσα έχουν γίνει από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να υπογραμμίσει πως μια σειρά από προεκλογικές υποσχέσεις έχουν γίνει πράξη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε» θα χρησιμοποιείται με αυξανόμενη ένταση στην πορεία προς τις εκλογές.

Αυτή την εβδομάδα, με φόντο τη ΔΕΘ, κυβερνητικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν σειρά επισκέψεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα (όπου όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές πέρυσι κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Ν.Δ. κατέγραψαν υψηλά ποσοστά). Ειδικότερα 54 κυβερνητικά στελέχη θα βρεθούν συνολικά σε 16 νομούς, θέλοντας να παρουσιάσουν μια σειρά έργων που έχουν υλοποιηθεί και να εκπέμψουν μηνύματα πως δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση.

- Θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων εστιασμένο στη μεσαία τάξη, με το βάρος να πέφτει στις φοροελαφρύνσεις. Το «καλάθι» μεταξύ άλλων αναμένεται να περιλαμβάνει αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές (με τις οικογένειες με παιδιά να ωφελούνται περισσότερο), κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 650.000 συνταξιούχους, αυξήσεις μισθών αλλά και πακέτο στο στεγαστικό. Μάλιστα από την κυβέρνηση θέλουν να τρέξουν σύντομα μια σειρά μέτρων και για παράδειγμα οι αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας θα μπουν σε εφαρμογή τον Οκτώβριο και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από τη νέα χρονιά. Παράλληλα μένει να φανεί αν οι αλλαγές στη φορολογία θα μπουν τελικά σε εφαρμογή το 2026 ή θα ανοίξει κάποιο «παράθυρο» για να τρέξουν από φέτος.

Κυβερνητικές πηγές δίνοντας μια πρόγευση του πακέτου σημειώνουν «τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια. Το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες». Οι ίδιες πηγές λένε ακόμα πως «τα παραπάνω έσοδα που έχουμε δεν είναι από αύξηση φόρων, αλλά από την ανάπτυξη. Μεγαλώνει η πίτα και από τη φοροδιαφυγή έτσι ώστε με χαμηλότερους φόρους να έχουμε περισσότερα έσοδα».

- Θα τονίσει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων. Στόχος είναι να επανέλθει το σύνθημα «σταθερότητα ή περιπέτειες» που είχε χρησιμοποιηθεί και στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας το 2023.

Μία «πρόγευση» έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη, όπου εστίασε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε αντιπαραβολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως για παράδειγμα η Γαλλία). Τόνισε ιδιαιτέρως την σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής «να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news».

Η «μάχη» της καθημερινότητας

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία η προσοχή του Μαξίμου είναι στραμμένη στο πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ωστόσο το επόμενο διάστημα θα δοθεί μια παράλληλη «μάχη» σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Η παιδεία και η υγεία βρίσκονται ψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες, ενώ να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής αν και η ασφάλεια και η δημόσια τάξη δεν περιλαμβάνονταν στα θέματα της συνεδρίασης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Να σημειωθεί εδώ και πως και στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η οποία - όπως είπε - προφανώς περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας.

«Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τους βασικούς άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 2026» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ethnos.gr