Κυβερνητικές πηγές: «Περιμέναμε μια συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ για τις θεωρίες συνωμοσίας στα Τέμπη»

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ζητούσε συγγνώμη από τους πολίτες γιατί η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων και συμμετείχαν στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, υιοθετώντας θεωρίες συνωμοσίας για "άγνωστα καύσιμα" και "χαμένα βαγόνια", ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Όμως το μόνο που έκαναν, ήταν να επιχειρήσουν για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα με τη συνήθη κοπτοραπτική τους.»

«Επειδή η αλήθεια είναι επίμονη και γυρίζει μπούμερανγκ σε όσους διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως όταν προσπαθούν να καπηλευθούν κομματικά μία τραγωδία, τους θυμίζουμε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η ανάφλεξη προήλθε από άγνωστο καύσιμο» αλλά και από το βήμα της Βουλής, που έλεγε ότι «αναζητούμε ακόμα να μάθουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο, που προκάλεσε την ανάφλεξη». Τους θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη στη Βουλή για τα "τρία βαγόνια που ως δια μαγείας χάθηκαν".»

«Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα.»

«Υ.Γ. Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν από το ΠΑΣΟΚ για την απίστευτη λαθροχειρία τους σχετικά με το τελικό δημοσιονομικό κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, την οποία συνέκριναν δύο φορές με την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Οσο κι αν προσπαθούν, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις.»

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές» και ότι «καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως».

Καταληκτικά ανέφερε: «Αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το “ευαγγέλιο” – κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν “οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης” και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής “να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση”. Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;».

Πηγή: cnn.gr