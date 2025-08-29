13ος και 14ος μισθός: Η απόφαση Μητσοτάκη που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Η φετινή ΔΕΘ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων.

Διαβάστε την απόφαση του πρωθυπουργού για τον 13ο και 14ο μισθό με ένα κλικ στο instanews.gr